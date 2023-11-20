生命鬥士︱患胰臟癌曾被判剩半年命　硬淨女子康復後展精彩人生下半場

▲ 53歲胰臟癌康復者Christine展開精彩人生下半場。

假如生命有Take 2，你會如何重新規劃人生路？53歲胰臟癌康復者Christine，兩年前確診患病，由每天24小時的工作狂，生活急速轉彎，跟死神搏過你死我活，期間飽受化療及至親離世的痛苦，現在孑然一身的她沒有家庭負擔，放下昔日狂人的身段，展開精彩的人生下半場，以生命影響生命鼓勵同路人，活著就是最美好。

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胰臟癌被稱為「癌王」，因為初期幾乎沒有徵兆，當出現消瘦、黃疸、腹痛、背痛時，癌症已發展至中晚期，30%患者更會在確診兩個月內離世，即使完成手術後5年的存活率也只有5%至7%。2020年本港因患胰臟癌死亡人數逾800人，根據癌症網上資源中心資料，從2010至2020年，胰臟癌的發病率及死亡率明顯上升，死亡人數更大增72%。

2021年6月，Christine確診胰臟癌。

有一天跑步後心跳急升至每分鐘140，立即入院檢查，最初以為是膽石，後來醫生都不敢將真相坦白，兜了一圈先知係胰臟癌。

醫生指，若不接受化療約有半年壽命，而化療則可延長壽命一年半至兩年。當刻的她，沒有像一般人晴天霹靂、哭得死去活來，只有出奇的冷靜。

「最放不下是相依為命的90歲爸爸，他患有腦退化、半身不遂，需要聘請三名傭人照顧，加上每年醫療費用不菲，曾試過一年四次患肺炎，每次入院開支已五十萬元，萬一我有不測先行一步，誰來照顧他？」孝順的Christine得悉自己患病後，沒有時間讓她一蹶不振，大前提是找醫生商討治療方案，務必要令自己康復過來照顧父親。

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手術後肚內空空如也

不少人認為胰臟癌是九死一生，因確診後已到中晚期而難以接受手術。她憶述醫生當時的一番話，「最理想的是可以切除腫瘤，但亦可能什麼都做不了，因為情況已經很差」，為了有一線生機可照顧父親，她孤注一擲做手術。

手術切走了半個胃、三分二胰臟、十二指腸、膽囊和膽管，而餘下的半個胃則駁入小腸，目前一日吃一餐已足夠。

Christine手術成功後隨即接受12次化療，勇敢的她直言不怕過程辛苦，但怕化療的副作用，「好似長期暈車浪、狂嘔、大小便失禁，要人幫先可解決」。

飽受化療產生的影響，令本來堅強的她開始動搖，「當時不能自理，不知道情況持續多久，深感跟廢人無異，失去了尊嚴是內心最難受」。而上天總是喜歡給人考驗，在Christine每天為自己、為父親而努力之際，卻傳來父親突然離世的消息，對她帶來沉重打擊。

「換另一角度想，可能上天覺得我壓力太大，想我專心同病魔搏鬥，叫爸爸先行，反正遲一點會再相見」，性格樂觀的她很快從悲痛中振作過來，完成化療後至今定期覆診，目前非常健康，

或者是由小訓練出來的性格，遇到任何困難先要找解決辦法，找到了再去喊啦。

體重曾達260磅

患病前，Christine從事公關廣告等工作，是個典型女強人，但體重曾經高達260磅，愛美的她卻很難找得合適的衣服，於是辭工開設時裝服裝店。「病後體重至今反覆上落，為了儲更多能量應付日後可能復發時要打仗，每日都做兩小時游水、跑步運動，維持145磅」，雖然身體已康復過來，但她沒有偷懶，堅持鍛鍊好身體、好心情。

「以前為了爸爸的醫療費用，壓力很大，又擔心沒人照顧他，反而現在輕鬆得多，上天賜予第二次生命一定有原因」，於是積極的她，放下昔日工作狂人的身段，換來經常到處分享，透過自身經歷鼓勵同路人永不放棄，「要用勇敢的心，去改變可以改變的事」。

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從平淡中感受活着多好

多年來一直單身的Christine，可曾想過找另一半陪伴？她笑言，無牽無掛一個人生活更好，「我的病復發率很高，唔想連累人了，失去親人的感覺很痛苦」。從未拍過婚照的她，早前就穿起白色婚紗，在晴朗的一天帶著由心而發的燦爛笑容，拍攝了一輯一人婚照。她坦言，下一個目標想拍肌肉照，「現在很努力練肌肉，希望留著自己活力開心的一面」。

人到中年患上大病，歷盡高山低谷，縱然她身體內的消化器官被刮走大半，孑然一身的生活，也來得悠然自在。或許她就是想帶給大家，在營營役役中要感受活着多好的訊息，是否樂觀開心過每一天，選擇權就是自己手中。

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記者：李盛芝

場地提供 : The Ritz-Carlton, Hong Kong