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展開魔雪奇緣世界之旅　一秒穿越電影中的阿德爾

話題 17:24 2023/10/30

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

一踏入香港迪士尼樂園，總會勾起童年時守在電視前，穿梭在各個迪士尼世界的大冒險時刻，置身奇幻國度的感覺，忘卻現實世界一切煩惱！提到最受歡迎的迪士尼動畫，《魔雪奇緣》（Frozen）一定榜上有名。在今年11月20日，全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區——魔雪奇緣世界將會在香港迪士尼樂園正式開幕，各位香港迪士尼粉絲又可以解鎖一個奇幻世界！大朋友也可以帶上小朋友到故事中的超還原場景「打卡」，一起感受電影氣氛！

魔雪奇緣世界主要分阿德爾小鎮及阿德爾森林兩個部分，連接兩個區域的則是國王橋和阿德爾港。香港迪士尼樂園幻想工程師團隊以19世紀的挪威作為藍本，配合大嶼山的天然地貌，打造了充滿北歐風情的新園區。想要重溫電影經典場景的話，不妨跟着以下的行程遊覽！

第一站：阿德爾小鎮

景點1：友誼噴泉

友誼噴泉是阿德爾小鎮歡迎賓客進入的標誌，亦是愛莎用冰雪魔法製作出精緻的雪花形狀藝術品，以紀念她和安娜之間的真愛。從友誼噴泉望向阿德爾小鎮的建築群，可感受濃濃的北歐風情外，更會看到《魔雪奇緣2》中的阿德爾小鎮。每晚噴泉都會隨着音樂演化出不同的燈光效果，為大家送上驚喜一刻。

在阿德爾小鎮的入口，就可以見到精緻的友誼噴泉。

色彩繽紛的建築，尤如走入北歐小鎮。

景點2：鐘樓

鐘樓是阿德爾王國的重要地標，站在小鎮裏，抬頭欣賞鐘樓上的裝飾，首先會看到安娜和愛莎的手雕木偶裝飾，令人不期然回想起《魔雪奇緣》中安娜與漢斯王子在鐘樓上共舞的浪漫場景，以及《魔雪奇緣：發燒狂熱》中愛莎在鐘樓上放聲高歌一幕。

在鐘樓上有安娜與愛莎的手雕木偶裝飾，帶你重返《魔雪奇緣》電影世界。

景點3：魔雪奇幻之旅

大家還可以在魔雪奇幻之旅乘坐木船，穿越北山，參觀愛莎的冰雪皇宮，展開一段奇幻旅程。當冰雪皇宮的大門打開時，賓客將置身《魔雪奇緣》的多個經典場面，包括愛莎唱着《冰心鎖（Let It Go）》和施展魔法的經典一幕。旅途中，更有多首經典《魔雪奇緣》音樂與大家一起經歷這趟愉快旅程！

在魔雪奇幻之旅更可以重溫愛莎唱着《冰心鎖（Let it go）》施展魔法的經典一幕。

魔雪奇幻之旅將會帶大家穿越北山，前往愛莎的冰雪皇宮參觀，並會見到如《魔雪奇緣 2》中棉花糖被眾多快樂的小雪人所包圍的場景。

第二站：阿德爾港

景點1：阿德爾港畔碼頭

在阿德爾港畔碼頭可以欣賞阿德爾港的景色，除了遠眺山景之外，千萬不要錯過停泊在港口的三艘船隻。其中一艘更是《魔雪奇緣》中安娜第一次遇見漢斯王子時所坐上的小漁船，記得要在港畔碼頭旁打卡留念！

阿德爾港畔碼頭還原了《魔雪奇緣》中安娜第一次遇見漢斯王子時坐上的小漁船。

景點2：阿德爾城堡

阿德爾城堡是安娜和愛莎童年一起居住的地方，位於峽灣的末端，門前有一條橋通往阿德爾小鎮。在安娜和愛莎和好後，愛莎使用魔法令城堡增添了不少冰雪的特徵，例如尖頂上的雪花。阿德爾城堡會在晚上亮燈，象徵阿德爾皇室對居民的愛護。大家可以從王國不同角度眺望阿德爾城堡，讓你一秒穿越到《魔雪奇緣2》中的城堡場景。

還原度極高！阿德爾城堡莊嚴地矗立在港口旁，守護阿德爾的人民。

第三站：阿德爾森林

景點1：奧肯交易站

要前往雪嶺滑雪橇，阿德爾森林中的奧肯交易站是必經之路，大家在路過奧肯交易站時，相信一定會回想起《魔雪奇緣》中安娜登上北山前購買裝備，和首次遇見基斯托夫的一幕。

在奧肯交易站，大家可以看到奧肯精心挑選的夏季和冬季產品。

在小白和馴鹿斯特的幫助之下，大家將會前往雪嶺滑雪橇。

景點2：雪嶺滑雪橇

雪嶺滑雪橇的過山車會在奧肯交易站後方的森林行駛，旅程中大家將會看到充滿生機的阿德爾森林及獨特的瀑布景色。大家在等候區會看到奧肯的桑拿浴室。奧肯站在桑拿浴室內，不時抹去浴室窗戶的蒸氣，露出笑臉熱情地歡迎賓客。讓賓客想起《魔雪奇緣：發燒狂熱》中，奧肯在充滿蒸氣的桑拿浴室走出來，親切地向安娜和愛莎推銷感冒藥一幕。

在奧肯的桑拿浴室，大家也可以感受到奧肯熱情和親切感！

大家記得帶上親朋好友一同進入全新魔雪奇緣世界，重溫安娜與愛莎的故事，感受香港迪士尼打造的冰雪世界奇幻體驗！

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