健康人生丨74歲林超英分享養生之道　談人生最奢侈的一次：買冷氣全家涼快

▲ 74歲林超英談人生奢侈分享養生之道，自言有「金鐘罩」護身。

提起前天文台台長林超英，許多人第一時間就諗到「慳電」，「唔開冷氣」，「唔洗褲」，不少年青一代更以「怪人」、「奇人」，甚至「環保狂人」來形容他。為了想了解當中更多底蘊，TOPick就邀請了前台長做訪問，分享下他一直提倡的節約動機及成效，又會訪問74歲仍健步如飛的他究竟有何養生之道？期間他更意外透露人生第一次奢侈之時，原來竟與冷氣有關。

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節約始於童年

一直以「唔開冷氣」為人所認識的前天文台台長林超英，於訪問當天，一如以往以一身白衣恤衫，襯西褲皮鞋示人，這套已穿著了N年的例牌裝束，據他透露，全身花費不過數百元。當年青一代追逐潮牌之時，這位前台長卻一直以「樸素念舊」為傲。而這份簡單節約，可能已經自他童年便埋下伏筆。他指自己小時候在西環長大，家境並不富裕，因此父母自小已向他灌輸「節儉」概念。

我父母那代可能叫節儉，現代人叫環保，再好聽些叫minimalism（極簡主義）

大學畢業後的奢侈

不過，所謂「人不輕狂枉少年」，林超英指自己人生亦非從無「奢侈過」。大學畢業之後，憑著出眾的學歷，他很快便找到一份不錯的工作。當出糧那天，他沒有想太多，便為家人添置了首部冷氣機，他形容於那個時代，已經算十分奢侈。不過直到現在，他仍然非常記得冷氣一開時，全家人面上洋溢的快樂。

大學畢業之後返工，為屋企買了一部冷氣機，應該屬於最奢侈的一次...開一開冷氣，全家人覺得涼快，那時覺得是生活一種很大的進步。

開始節約

隨著加入天文台工作，林超英逐漸認識到愛護環境的重要性，亦使他對冷氣及用電開始有另一個看法。適逢後來兩個孩子已經去了外國讀書，家中只剩下他與太太，於是便開始了「不開冷氣」的契機，漸漸冷氣愈開愈少，家中電費亦開始一併大幅減少，現在已接近是零電費多時。他指慳電之餘，慳水亦是十分重要。對他而言，水是需透過物流去運送，因此用水等於用許多電力，所以用少些水，亦可以順便減少用電，減少二氧化碳排放，從而有助減慢氣候變化。

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慳電慳水額外得著

林超英指除了16年前的墮馬意外，他慶幸身體至今並無太大病痛，儘管疫情期間，亦曾中了2次新冠肺炎，但康復之後亦未見留下後遺症，他估計可能與自己「慳電慳水」的生活習慣有關。他解釋指少開冷氣，可以令呼吸好，呼吸好是身體好的最重要關鍵；只用清水洗身，不用任何化學物質的清潔液亦令他身體可保留天然「金鐘罩」；又指其實單純用水沖走汗漬，塵埃已足夠，故純沖身的話，1分多鐘已十分足夠。

其實我們給人洗了腦，覺得總要用東西去清潔身體才乾淨，但其實身體本身已是很乾淨...我們用得電少，水少，生活質量是沒有改變，甚至是對身體更加好...

養生之道

今年74歲的林超英自言有自我一套養生之道。他指首要便是要令自己開心，不要終日鬱鬱悶悶，全世界欠了自己般；第二均衡膳食以及有適當運動。膳食方面，他指自己近年來已十分少出外用膳，家中食材已新鮮為主，儘量避免加工食物。除此之外，除了日常多走動外，現在每一個星期會在教練陪同下做1小時健身運動，他指目的並非是為做「大隻佬」，而是防止肌肉流失，笑言「這個歲數，最重要防跌」，即使跌，有肌肉的話，亦不會跌得太傷。

▲ 74歲林超英自有一套養生之道。(林綺虹攝)

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記者：容惠玲