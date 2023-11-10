  • 27°C
香港時間 : 20231110日 (週五) 19:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

健康人生丨74歲林超英分享養生之道　談人生最奢侈的一次：買冷氣全家涼快

醫健人物 18:03 2023/11/10

分享：

分享：

熱門 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

74歲林超英談人生奢侈分享養生之道，自言有「金鐘罩」護身。

提起前天文台台長林超英，許多人第一時間就諗到「慳電」，「唔開冷氣」，「唔洗褲」，不少年青一代更以「怪人」、「奇人」，甚至「環保狂人」來形容他。為了想了解當中更多底蘊，TOPick就邀請了前台長做訪問，分享下他一直提倡的節約動機及成效，又會訪問74歲仍健步如飛的他究竟有何養生之道？期間他更意外透露人生第一次奢侈之時，原來竟與冷氣有關。

最新影片:

活得健康啲
【活得健康啲】家有100歲腦退化外婆　孝順孫女辭工照顧：當佢大BB

節約始於童年

一直以「唔開冷氣」為人所認識的前天文台台長林超英，於訪問當天，一如以往以一身白衣恤衫，襯西褲皮鞋示人，這套已穿著了N年的例牌裝束，據他透露，全身花費不過數百元。當年青一代追逐潮牌之時，這位前台長卻一直以「樸素念舊」為傲。而這份簡單節約，可能已經自他童年便埋下伏筆。他指自己小時候在西環長大，家境並不富裕，因此父母自小已向他灌輸「節儉」概念。

我父母那代可能叫節儉，現代人叫環保，再好聽些叫minimalism（極簡主義）

大學畢業後的奢侈

不過，所謂「人不輕狂枉少年」，林超英指自己人生亦非從無「奢侈過」。大學畢業之後，憑著出眾的學歷，他很快便找到一份不錯的工作。當出糧那天，他沒有想太多，便為家人添置了首部冷氣機，他形容於那個時代，已經算十分奢侈。不過直到現在，他仍然非常記得冷氣一開時，全家人面上洋溢的快樂。

大學畢業之後返工，為屋企買了一部冷氣機，應該屬於最奢侈的一次...開一開冷氣，全家人覺得涼快，那時覺得是生活一種很大的進步。

開始節約

隨著加入天文台工作，林超英逐漸認識到愛護環境的重要性，亦使他對冷氣及用電開始有另一個看法。適逢後來兩個孩子已經去了外國讀書，家中只剩下他與太太，於是便開始了「不開冷氣」的契機，漸漸冷氣愈開愈少，家中電費亦開始一併大幅減少，現在已接近是零電費多時。他指慳電之餘，慳水亦是十分重要。對他而言，水是需透過物流去運送，因此用水等於用許多電力，所以用少些水，亦可以順便減少用電，減少二氧化碳排放，從而有助減慢氣候變化。

點擊圖片放大
+3
+2

慳電慳水額外得著

林超英指除了16年前的墮馬意外，他慶幸身體至今並無太大病痛，儘管疫情期間，亦曾中了2次新冠肺炎，但康復之後亦未見留下後遺症，他估計可能與自己「慳電慳水」的生活習慣有關。他解釋指少開冷氣，可以令呼吸好，呼吸好是身體好的最重要關鍵；只用清水洗身，不用任何化學物質的清潔液亦令他身體可保留天然「金鐘罩」；又指其實單純用水沖走汗漬，塵埃已足夠，故純沖身的話，1分多鐘已十分足夠。

其實我們給人洗了腦，覺得總要用東西去清潔身體才乾淨，但其實身體本身已是很乾淨...我們用得電少，水少，生活質量是沒有改變，甚至是對身體更加好...

養生之道

今年74歲的林超英自言有自我一套養生之道。他指首要便是要令自己開心，不要終日鬱鬱悶悶，全世界欠了自己般；第二均衡膳食以及有適當運動。膳食方面，他指自己近年來已十分少出外用膳，家中食材已新鮮為主，儘量避免加工食物。除此之外，除了日常多走動外，現在每一個星期會在教練陪同下做1小時健身運動，他指目的並非是為做「大隻佬」，而是防止肌肉流失，笑言「這個歲數，最重要防跌」，即使跌，有肌肉的話，亦不會跌得太傷。

74歲林超英自有一套養生之道。(林綺虹攝)

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

記者：容惠玲

相關文章

【颱風消息】本地極端酷熱　林超英：小風扇助睡，不用日日PM我
11:47 2023/07/27
【颱風消息】本地極端酷熱　林超英：小風扇助睡，不用日日PM我
【慳電台長】一家兩口每日用4度電 林超英收負7元電費震驚網民
13:42 2023/08/13
【慳電台長】一家兩口每日用4度電 林超英收負7元電費震驚網民
【慳水極致】林超英為慳水1個月唔洗褲　醫生解構細菌危機：小心生癬及毛囊炎
14:00 2023/08/10
【慳水極致】林超英為慳水1個月唔洗褲　醫生解構細菌危機：小心生癬及毛囊炎

你可能感興趣

【颱風消息】本地極端酷熱　林超英：小風扇助睡，不用日日PM我
11:47 2023/07/27
【颱風消息】本地極端酷熱　林超英：小風扇助睡，不用日日PM我
【慳電台長】一家兩口每日用4度電 林超英收負7元電費震驚網民
13:42 2023/08/13
【慳電台長】一家兩口每日用4度電 林超英收負7元電費震驚網民
【慳水極致】林超英為慳水1個月唔洗褲　醫生解構細菌危機：小心生癬及毛囊炎
14:00 2023/08/10
【慳水極致】林超英為慳水1個月唔洗褲　醫生解構細菌危機：小心生癬及毛囊炎
健康養生 養生 正能量 林超英 健康問題

最高瀏覽

急症室最長等候時間（11月10日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月10日 時間16:05）