冰上火花丨全港最大室內溜冰場取景　陳卓賢公仔坐鎮成打卡位

▲ 位於康城商場內的室內溜冰場。(攝影：eric）

由陳卓賢（Ian）、江𤒹生（Anson Kong）、楊樂文（Lokman）主演的《冰上火花》將在10月30日晚起播放，這套少見以香港溜冰場員，取景主要在位於日出康城的室內溜冰場LOHAS Rink 拍攝，未知播出後會否惹來一股溜冰熱?

不過現時這個溜冰場門外，已有一個大型Ian角色的Q版人偶，給Hellosss打卡。

LOHAS Rink佔地近 1.7 萬呎，被稱為全港最大型的室內環保溜冰場，場地根據國際標準，並呼應可持續發展理念而設計，而且極具空間感，為溜冰者帶來一站式冰上運動體驗。

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場地是首個採用最新節能科技的環保溜冰場，設施及服務完善，包括：可容納近百人的觀眾席；採用高性能及多變化的燈光及音響設施；磨鞋服務：保持冰刀的鋒利狀態，讓顧客在場上發揮表現！

另外亦有冰上運動零售店，備有多款專業及業餘冰上運動裝備及產品供顧客購買。而場地亦符合國際冰球聯合會規格的球員席、記分席及受罰席 ，以及設有溜冰輔助扶手、多功能活動室、電子儲物櫃、淋浴設施等。

場地的花式溜冰及冰球課程，亦甚受家長歡迎，可提供私人一對人教授或分組及團體班，單堂收費由平日370元起。

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記者:區家歷