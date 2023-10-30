【區議會選舉】實政圓桌實測拿「三會」提名　田北辰︰200人無應門、15人應門後拒聽政綱介紹

▲ 田北辰今午指，實政圓桌4人未獲得足夠提名票，不會參選。(林宇翔攝)

區議會選舉提名期今日踏入最後一天，今日下午五時截止提名。實政圓桌原定派出5人參加區議會直選，召集人田北辰今午指，其中4人至今仍未獲得足夠提名票，不會參選。他透露，實政圓桌參選人在上周三起逐戶叩門，共向241人叩門，當中200人沒有應門，15人應門後拒絕聽取他們的政綱介紹。

田北辰今午在政府總部外開記者會指，實政圓桌參與的4個選區的三會成員共有288人，實政圓桌其中4名參選人在上周三起逐戶叩門，截至今日2時，共向241人叩門，當中200人沒有應門，15人應門後拒絕聽取他們的政綱介紹，26人願意聽取政綱介紹，其中7人表示願意提名，有2人表示知會分區會主席後，決定撤回提名，沒有解釋原因，另有1人亦撤回提名。他指，他們在提名期開始的第一日已經獲足夠市民提名。

田北辰認為，新區議會制度沒有問題，無後悔支持修例，不過實際執行時，發現有部分地方法例沒有清楚寫明。因此，他預告，會向政府提出再修例，包括至少一半三會成員不可有政治聯繫，政府需提供充分的面對面機會，讓提名人聽取參選人的政綱介紹，並要求分會主席在提名過程保持絕對中立，不可影響委員的提名意向，以完善下一屆區選。

新思維未獲足夠「三會」成員提名

新思維原定派出崔定邦及彭意婷參加今次選舉，該黨上周五宣布，由於兩位成員未能取得足夠三會成員的提名，決定不參與今屆區議會選舉。該黨稱，在提名期間，新思維成員及新思維盡力尋找提名，而亦有三會成員確實有簽署提名或口頭承諾提名其候選人。

▲ 新思維原定派出崔定邦及彭意婷(左2)參加今次選舉。(新思維供圖)

彭意婷今日凌晨在社交平台指，本來看見隨着形勢發展，「打定輸數」，以為自己會一個提名都拿不到，但有三會成員看到她們的信之後，願意立刻提名，已是意料之外。彭續稱，提名她的三會成員希望社會可以有多元聲音，選舉可以有不同派別人士參加，「當下只有感動，真正的香港人原來還有很多」，感謝願意提名她的人。

區議會選舉參選名單（持續更新）

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責任編輯：區綽彥