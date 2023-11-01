深圳親子遊︱40元人仔玩盡20多項親子遊玩設施 10萬呎戶外親子「艾尼摩神奇樂園」

▲ 「艾尼摩神奇樂園」為深圳首個戶外無動力親子樂園，只需人民幣￥ 40即可玩盡超過20項大型遊玩設施。（網絡圖片)

最近在深圳開設首個戶外親子「艾尼摩神奇樂園」，位於享有「深圳人的世外桃源」美譽的觀瀾山水田園景區內，被樹林環抱的樂園提供超過 20項設計色彩繽紛的大型遊戲設備、供小朋友放電之餘，又可鍛鍊身心。樂園內高空滑梯、令人輕奮尖叫的長長的七彩滑道、兩排小朋友一同享受鞦韆之樂的雙龍鞦韆及粉紅色沙灘均為場內亮點。門票大約39.9元人民幣，即可一家大細享受刺激又愉快的一天。

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超過20項大型遊樂設備任玩 讓小朋友邊玩邊鍛鍊身心

樂園設施種類多元化又刺激! 玩樂項目包括有：飛天城堡、天空步道、飛碟、火箭、地蹦床、微地形、粉紅沙灘、秋千島、蹺蹺板、滑世界、七彩滑道、木質拓展、森林魔網、勇攀山脈、坑爹滑索、阿基米德取水、微地形鉆洞、雙龍鞦韆千、敲擊樂、轉碗等。

樂園內遊樂設施是結合科學的精心設計，讓不同年齡的小朋友可邊玩邊提升體能和心理素質，包括速度力量、平衡、協調等，讓大家在遊樂中探索和激發創造力、想像力和協作能力。小朋友可在大型雙龍鞦韆上體驗互相合作，令鞦韆起動的樂趣，在巨型飛碟中來個 「宇宙探索」，在木質拓展區內培養應變能力和學會掌握身體平均力等。

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樂園門口鄰近設有便利店，園區內設有餐廳和小食供玩累的家長和小朋友一站式進餐和休息，十分方便!

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責任編輯︰王明芳