腦中風｜31歲港男不煙不酒無三高　睡夢中頭暈扎醒入院揭腦中風

▲ 一名31歲港男在網上分享經歷，指自己睡覺期間頭暈扎醒，求醫後發現為腦中風。

中風有年輕化趨勢。一名31歲港男在網上分享，指自己今年2月睡覺期間突然感到頭暈，扎醒後無法直線行走；他隨即召喚救護車入院，結果證實是小腦血管撕裂導致中風。事主透露，自己平日不煙不酒，亦沒有三高問題，惟因工作需要經常捱夜；而他事發前並無其他明顯症狀，因此對自己突發中風，感到十分無奈。

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該名港男近日於連登討論區發文分享經歷，表示自己今年2月某夜下班回家後睡覺，然而「瞓瞓下覺天旋地轉」，扎醒後仍然十分頭暈，無法正常行走，「完全行唔到直線，個人係咁氹氹轉」，於是馬上致電999求助入院。經過檢查後，證實他小腦有血管撕裂，從而導致中風。

樓主指自己平日不煙不酒，無三高問題，亦有跑步和踢足球的運動習慣，惟偶爾會感到頭痛，「係比較攰，久唔久就會有輕微頭痛」。另外，他透露自己的工作屬體力勞動較多，以及需要輪班，所以間中會捱夜。對於突然中風，他無奈表示：

唔煙唔酒冇三高，之前都冇撞擊個頭，所以好突發，所以話唔好彩。

至於中風後的復健，樓主就表示自己目前需要停薪留職治病，逢周一至周五進行物理治療，另外一周有3天會進行針灸治療。但提及康復進度，他就坦言發病至今只能回復到以前6至7成的狀態，左手及左腳行動力仍然較弱：

單腳平衡到幾秒，努力緊，聽吞都冇問題，係睇錯有重影，身體感覺正常。

他亦透露自己原本計劃今年與女友結婚，但因為突然中風所以需要改期，「而家要改到下兩年」。

帖文發布後引來不少網民留言，有人分享自身經歷，更表示「中之前會聽到啲血沖上腦，之後個腦聽到水聲，然後會有啲頭暈，最後會聽到血管破裂，同埋會不斷嘔吐」；亦有人分享身邊親友的中風經歷，著樓主加油，「親戚以前有輕微中風，只係半邊身短時間無感覺同個咀半邊歪咗，之後都無事正常返，希望樓主都可以正常生活」。

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腦中風成因

腦神經科專科醫生李常威教授曾接受TOPick訪問時表示，中風是腦血管疾病，當血液運行至腦部出現不正常時，會導致腦細胞壞死，病發原因有二：

1. 缺血性中風（腦血管栓塞）

即急性中風，8成中風患者屬此類別。由於輸送血液到腦部的血管硬化，導致血管狹窄或閉塞，一般而言，是由於血塊或脂肪積聚血管所致。缺血性中風可及早防範，盡早治療更可減輕病情。

2. 出血性中風（腦出血）

俗稱「爆血管」，由於高血壓或腦血管疾病，導致腦血管破裂。有時中風血管栓塞，有可能一、兩個小時甚至幾分鐘內自行通回恢復，部分患者以為可以不理會，其實有機會引致大中風。

拆解中風徵兆

香港腦科學會委員盛斌醫生曾稱，每4至5名中風人士中，就有一人曾試過小中風（即「短暫性腦缺血發作」），主要病徵包括：臉部不對稱、說話含糊不清、肢體活動能力驟降（偏癱）。

小中風徵狀通常24小時內完全康復，快則在病發後1小時內已消失。由於徵狀持續時間很短，有機會被患者忽略：

小中風是警號，提醒患者要緊急應對做好預防措施，防範嚴重中風出現。

盛斌表示，病人可憑著「談笑用兵」（FAST）四字口訣，判斷中風的先兆：

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責任編輯︰羅嘉欣