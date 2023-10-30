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【打擊毒品】涉於貓砂藏毒警拘1男　檢192公斤氯胺酮市值逾1億元

社會 17:46 2023/10/30

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警方搗破兩個毒品儲存貨倉，檢獲192公斤氯胺酮。（曾秋文攝）

警方毒品調查科昨日（29日）展開反毒品行動，搗破兩個毒品儲存貨倉，檢獲192公斤氯胺酮，市值超過1億元，拘捕一名男子，案中檢獲毒品數量是本年執法部門單一最大份量的氯胺酮案件。

毒品調查科警司譚威信表示，兩個毒品儲存倉分別位於黃大仙三祝街及觀塘道兩幢工商大廈。昨日（29日）下午探員在三祝街目標工廈內截停一名男子，他剛由大廈內一個迷你倉離開，在其身上搜出250克氯胺酮，隨即將其拘捕並押返迷你倉，再在倉內檢獲47包氯胺酮，每包重約4公斤，另外再搜出15包則以每包250克包裝，以及毒品包裝工具，相信疑犯將毒品重新包裝後出售。

警方再搜查觀塘道一個迷你倉，檢獲80多包貓砂，相信疑犯將早前收藏在貓砂內的毒品拆出，再運往黃大仙迷你倉儲存和包裝。被捕男子30歲，並無黑社會背景，相信協助販毒集團租用迷你倉和運送毒品，將被暫控販運毒品罪名，明日（31日）於觀塘裁判法院提堂。

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記者：曾秋文

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