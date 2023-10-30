年少日記丨韋羅莎剛為人母為小演員心痛　何珀廉戲內不斷狂喊感難忘

▲ 《年少日記》

由新晉導演卓亦謙自編自導、爾冬陞監製的電影《年少日記》內，舞台劇著名演員韋羅莎在戲內演兩孩之母，而在現實生活中亦已為人母的她，對著片中兩位小演員亦存在多一份母愛，但同時對片中角色這份母愛既有親切感又陌生。

韋羅莎表示：「這個故事好殘酷，在這個家中是沒有愛的存在。巧合地在接到這角色時我本身已成為一位母親，因此在戲中我這母親的角色令我好心痛，因為我從來沒有試過對著小朋友打罵，所以在拍攝時好唔捨得又要鬧又要打仔。」

電影中兩名小兄弟分別由小演員黃梓樂及何珀廉出演，戲中小演員的戲份令很多觀眾印象深刻，因為小演員都很「好戲」。

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▲ 韋羅莎在《年少日記》演媽媽。

小演員好演技

兩位小演員分別有多場喊戲，對何珀廉而言最大挑戰的戲份也是關於喊：「因為在角色上我是一個比較冷酷的小朋友，跟我自己本身的性格相反，想喊時又不可以大喊出來，想表現出好傷心但表情又不可以太明顯，而其中一場戲需要我roll機即刻喊，對於我來說是很難忘。」

近日團隊不斷四出為《年少日記》優先場謝票，導演卓亦謙和盧鎮業（小野）每場都於映後回應觀眾問題，不少觀眾亦表示被戲中感動到流淚。

▲ 黃梓樂（左）與何珀廉

完場後，眾人亦與觀眾逐一合照，小演員梓樂見很多觀眾被電影感動，更搞笑地主動給觀眾「free hug」，逗得很多觀眾觀影後雙眼仍泡著眼淚但卻掩不住笑意。

《年少日記》更於過去幾天在今屆東京國際電影節的「亞洲電影巡迴放映」單元中放映，導演和小野特意飛到現場與當地日本觀眾交流，更得到日本影迷索取簽名和合照，讓兩位都非常感恩和感謝觀眾對電影的喜愛。

▲ （左起）《年少日記》導演卓亦謙和男主角盧鎮業出席東京國際電影節。

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