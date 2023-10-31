為港爭光︱「我是外交官」比賽 中華傳道會安柱中學4名學生勇奪全球大獎

▲ (第二排左起)：石家喜老師(中文科主任)、吳家豪校長、黃燕萍老師(指導老師)與 (第一排左起)： 得獎同學6A林凱婷、5B陳韋丞、5A李娛、2A張思瑤合照。(受訪者提供)

飲茶、格仔餅、醬油、港式茶餐廳、潤餅菜……四位香港學生，將美食介紹拍成視頻，既令人垂涎欲滴，更勇奪全球大獎！由中國外文局主辦的第二屆「我是外交官」全球得獎名單揭曉，本屆包括美國、英國、德國、意大利、日本等22個參賽國家，以及北京、上海、成都等30個中國城市18,326個參賽視頻中脫穎而出的得獎者，其中4位來自中華傳道會安柱中學的香港學生。

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連續兩屆在「我是外交官」比賽勝出的中五學生李娛，去年憑《飲茶》勇奪「全球傑出表現獎」，今年轉變風格介紹《格仔餅》，再獲「中文組金獎」。李娛表示兩部作品都能得獎，自己也倍感榮幸，她分享自己創作的初衷，是為了表達對粵式和港式飲食文化的熱愛。

她希望透過美食，讓更多人看見香港的地域特色——既有豐富多元、中西融匯的魅力，也薈萃市民的智慧結晶。在創作的過程中，李娛常會擔心資料未夠全面，無法完美地呈現美食的魅力。因此除了網上蒐集資料，她也要耗費時間到現場拍攝取材，雖然辛苦，但實地拍攝過程令她領悟到美食更深層的魅力所在——人情味﹗

▲ 李娛〈飲茶〉第一屆「我是外交官」全球選拔計劃「國際大獎‧全球傑出表現獎」得獎片段截圖。(受訪者提供)

本身是美食博主的中五學生陳韋丞，獨愛鑽研民間調味品，去年他憑《腐乳》贏得「其他語言組銅獎」，今年再以《醬油文化》勇奪「全球最具創意獎」，陳同學認為這兩種地道的調味料，令自己認識了中國源遠流長的飲食文化與民間智慧。

參賽前用心搜索資料，要將浩如煙海的資料濃縮成5分鐘的視頻，必須發揮口才，讓觀眾投入收看自己的介紹，去蕪存菁的過程，令他深刻認識中華美食的發展與變遷。過程他一手包辦資料搜集、撰稿、拍攝、剪輯、字幕等繁雜任務，靠著黃老師的指導與鼓勵，參賽視頻經過十多次反覆修訂，精益求精，最終榮獲全球大獎，令他深感值得﹗

▲ 陳韋丞〈醬油文化〉第二屆「我是外交官」全球選拔計劃「國際大獎‧全球最具創意獎」得獎片段截圖。 (受訪者提供)

以《港式茶餐廳》榮獲「中文組銀獎」的中六學生林凱婷，認為「我是外交官」提供了比賽平台，讓美食文化匯聚、交流與傳承。能夠將港式茶餐廳的地道美食，連繫香港的獅子山精神，傳揚到世界各地，是自己的榮幸。美食是生活的泉源與動力，參賽過程令她明白要繼承前人力爭上游、生生不息的優良品質，更要向後人樹立榜樣、力求薪火相傳。

「一卷潤餅菜，飽含團圓情」是榮獲「中文組銅獎」張思瑤同學融會在視頻中的情思，參賽對她來說是收獲滿滿的初體驗。中華美食歷史悠久，通過參加比賽，可以向世界各地介紹福建家鄉的美食——潤餅菜，令她感到十分自豪。中二的她表示，參賽令她認識更多中華美食，因而食指大動，立志要努力學習，令自己有能力有條件，食遍天下美味﹗

指導老師黃燕萍表示，帶領同學參賽的過程中，內心充滿期許——高明的外交，是建立關係的智慧橋樑。據知得獎視頻會被用以在全球各地推廣，欣悅四位安柱學生順理成章變身美食外交官，將中國的、香港的、家鄉的美味，透過自編、自導、自演的視頻作品，傳揚到世界各國﹗

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責任編輯︰王明芳