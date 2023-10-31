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羅密歐與祝英台丨古佩玲初戀Long-D甜中帶酸　佛系Kelly吸取教訓一切隨緣

娛樂 19:34 2023/10/31

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

TVB小花古佩玲（Kelly）於《羅密歐與祝英台》分飾祝英台和祝英喬。

無論是羅密歐與茱麗葉，還是梁山伯與祝英台，都是一對苦命鴛鴦，戀情同樣無疾而終。

來到廿一世紀，很多戀人仍然會因為種種誤會而無法持續愛下去。

TVB小花古佩玲（Kelly）亦身同感受，劇中飾演祝英台的她於現實生活中發生過一段沒有結果的初戀，佛系的她跟TOPick剖白這段異國情緣，分享箇中細節。

羅密歐與祝英台︱古佩玲一人分飾兩角　Kelly直言有難度：情緒較難捉

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一人分飾兩角

古佩玲於TVB劇《羅密歐與祝英台》分飾祝英台和祝英喬兩角，挑戰演技。

她覺得：「呢個角色係難嘅，又要扮女仔又要扮男仔。真係第一次挑戰，睇劇本時都好緊張，男仔係頂級殺手，有好多動作戲同有好多耍槍戲。拍攝前有請武指過嚟教我耍槍，返屋企之後要瘋狂去練。」

她怕自己演得不好會令觀眾出戲，「一個女仔樣嘅我，下一個係男仔樣嘅我救我，我衝出嚟救返我自己，其實我都好期待。」

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演祝英台回想初戀

戲中的祝英台跟另一半有誤會以致最終沒法在一起，古佩玲有感人生如戲，「現實生活中都經常有呢啲事，大家需要多啲交流、多啲溝通，將自己啲諗法話畀對方聽。」

今次飾演祝英台令古佩玲回想起發生於17歲時的初戀經歷，「High School時喺加拿大識嘅，佢唔係同我同校，係我Friend嘅Friend。當時我對佢一見鍾情，覺得對方幾有型、幾有安全感，後尾我哋兩個一齊去陪伴對方，到讀大學，再到我返咗香港。」

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異國戀難維持

當時的男友繼續留於加拿大，而古佩玲則來港發展，「都Keep咗兩年幾異國戀，多咗個時差問題，搞到大家會辛苦啲，愈耐發現愈難溝通得到，因為太遠喇！」

疫情亦令二人無法飛往對方的所在地，以致戀情最終無法維持。

她謂：「同英台嗰邊有啲似，對方都係誤會咗或者無辦法即時講出自己嘅感受，拖到後期就變咗好大件事，要慢慢需要時間先消化得到，到最後都係一個遺憾。」

她感慨道：「到最尾覺得做返朋友比較好。」

她跟初戀男友拍拖約5年無奈分手收場，「我哋好細個就識得對方，𠵱家就係朋友。我覺得每個人嘅初戀都一定係甜蜜但帶少少酸酸地嘅感覺。雖然係可惜，不過呢個初戀都教識咗我好多嘢，我從呢段感情都學識咗好多。經歷咗今次之後，對感情方面都會有個大慨嘅諗法。」

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從經歷中成長

經一事，長一智。

古佩玲喜歡自我反思：「上一次遇到咁樣嘅人同事，吸取咗教訓就避免發生以前嘅情況，又冇話好驚再去認識新嘅人或新事物，都係一個吸取經驗嘅過程。」

她不諱言：「遇到啱嘅人梗係想嘅！我信佛，所以我都好睇緣份，當你一直覺得自己搵唔到人，可能突然間搵到一個人同你好夾，然後結咗婚。我會隨緣。」

談到擇偶條件，古佩玲說：「首先要對我好，我覺得人品係最重要，好睇佢個人性格係點。𠵱家可能係工作為先，但呢樣嘢都係隨緣。」

緣份到了，古佩玲自然會遇到他。

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記者：梁樂欣

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