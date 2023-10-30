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宅男女神丨陳若思受TVB重用　Amber明年與森美馮盈盈合作《Home即是識》【多圖】

娛樂 19:05 2023/10/30

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

J2女神陳若思將主持《Home即是識》。

TVB預告翡翠台在明年年初將推出有獎問答遊戲《Home即是識》，節目以家居大小雜事考驗參賽藝人及素人，送出獎金及獎品金額高達10 萬港元，節目還設有「實驗」環節，大考參賽者臨場應變能力、腦力甚至眼力。

《Home即是識》節目主持陣容由出名轉數快兼牙尖嘴利的森美、夥拍精靈搞笑的馮盈盈，二人之前在《學是學非》系列中已拼發過無限火花，如今相隔多時再度合體，並透過問答遊戲及做實驗等不同方法教曉觀眾家居大小事，絕對是「家居版」《學是學非》。

對於再與森美拍住上，盈盈笑言十分期待，並揚言不敢怠慢：「我一定會前先做足功課、準備好資料蒐集。」並向Amber傳授12字搞笑錦囊：「有咩問題，就請教森美大哥啦。」此外，為增加新鮮感，製作組安排J2er陳若思（Amber）任主持。

【我要瞓鬥】陳若思由電競女神蛻變成J2女神　孝順女Amber：買樓給媽媽【多圖】

森美之前不時客串《學是學非》。

宅男女神陳若思

陳若思傻更更但又有點小聰明的小師妹，加上樣靚身材好，早成宅男女神，而且在J2演出機會不斷，一直曝光率甚高。

現年27歲的陳若思原名陳紫瑩，在中學畢業後任職模特兒，當時未正式入娛圈已憑可愛靚吸引了一批粉絲。在2020年，以「陳煦凝」之名參加《香港小姐競選》並打入最後十強，正式成為TVB經理人合約藝員。

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最初，她加入兒童節目《Think Big 天地》當主持。而在2021年10月7日，她在社交網站上宣布從「陳煦凝」改名為陳若思。

而在2022年6月，J2台大改革，她成為23位J2ers之一，當中與何泳芍、胡美貽及廖慧儀合作拍真人秀節目《港女野人》人氣急升，此外主持J2的《開壇》、《趁而家去東京偷食...譜！》、《我要瞓鬥》等，工作機會不斷，似乎明年她不只在J2，更殺入翡翠台進一步吸納粉絲。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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