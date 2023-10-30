  • 26°C
香港時間 : 20231030日 (週一) 19:52
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【搶人才】人才服務辦公室今開幕　將與酒店、地產界合作提供不同服務

政治 18:34 2023/10/30

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

「香港人才服務辦公室」總監劉鎮漢（左）。（林宇翔攝）

設於灣仔稅務大樓的香港人才服務辦公室今日開幕。人才辦總監劉鎮漢表示，會與酒店業，教育界，地產公司等夥伴合作，為人才提供不同服務，讓他們在短時間內，適應香港的社會環境。

「香港人才服務辦公室」開幕禮。（林宇翔攝）

劉鎮漢開幕禮後見記者時表示，辦公室主要目標是在世界各地吸引人才來港作長綫發展。辦公室的工作分為五部分，包括︰（1）根據人才清單的不同的專業工種進行分析；（2）制定針對性宣傳工作，提供一站式服務；（3）制定招攬人才策略；（4）擴大合作夥伴網絡；以及（5）和已經來港的人才繼續聯繫，了解他們的需要。

劉鎮漢又指，辦公室計劃明年舉辦大型全球人才高峰會，和粵港澳大灣區人才高質量發展大會，以加大力度宣傳香港，加強和大灣區的人才交流和合作。

陳國基︰暫有6萬人才已來港

政務司司長陳國基在開幕禮上致辭表示，有信心人才辦連同各項搶人才、留人才措施，將有助引領香港成為國際人才樞紐，為國家高質量發展作出新的貢獻。

他提到，今年首9個月各項輸入人才計劃共收到16萬份申請，當中超過10萬份已獲批， 大約6萬人才已來港，「數字是遠遠超過我們所定下的KPI（績效指標），即每年吸引至少3萬5千名的人才。」

港漂建議做好調研　讚香港包容

開幕禮亦邀請「港漂」分享故事。從事保險業的Icy2017年來港，對她而言，來港首個困難是粵語，其次是社交圈子，但這幾年的經歷讓她覺得是自己多慮了，因為香港是包容城市，很快就可以找到歸屬感。她又認為，香港的生活成本和壓力沒有想像中可怕，形容香港多元化，只要做過充分權衡和調研，生活照樣可過得非常瀟灑。

來自法國的Thomas，曾在法國及倫敦工作，因對香港感興趣，來港修讀工商管理碩士課程，畢業後一直留港工作。他提到，對比其他城市，香港令他感到舒適，香港的大自然、精采的社交生活均能吸引他留港。

最新影片推介：

童學園
【童學園】嶺南大學香港同學會小學　小班活動教學提倡關愛文化

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：趙居逸

相關文章

【搶人才】陳茂波︰輸入人才計劃已批出10萬宗　至今6萬人抵港
17:25 2023/10/09
【搶人才】陳茂波︰輸入人才計劃已批出10萬宗　至今6萬人抵港
【搶人才】港鐵新一期「見習管理人員計劃」10.29截止報名　可輪換3至4跨部門崗位和海外考察
00:00 2023/10/12
【搶人才】港鐵新一期「見習管理人員計劃」10.29截止報名　可輪換3至4跨部門崗位和海外考察
【搶人才】立會成立小組委員會研究新來港人才融入香港事宜
17:00 2023/10/20
【搶人才】立會成立小組委員會研究新來港人才融入香港事宜
【施政報告2023】越南人才來港放寬簽證　落實$3,000萬資產投資入境
11:45 2023/10/25
【施政報告2023】越南人才來港放寬簽證　落實$3,000萬資產投資入境

你可能感興趣

【搶人才】陳茂波︰輸入人才計劃已批出10萬宗　至今6萬人抵港
17:25 2023/10/09
【搶人才】陳茂波︰輸入人才計劃已批出10萬宗　至今6萬人抵港
【搶人才】港鐵新一期「見習管理人員計劃」10.29截止報名　可輪換3至4跨部門崗位和海外考察
00:00 2023/10/12
【搶人才】港鐵新一期「見習管理人員計劃」10.29截止報名　可輪換3至4跨部門崗位和海外考察
【搶人才】立會成立小組委員會研究新來港人才融入香港事宜
17:00 2023/10/20
【搶人才】立會成立小組委員會研究新來港人才融入香港事宜
就業 創業 一國兩制 代理商 社會矛盾 陳國基 地產公司 地產 劉鎮漢 畢業

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載