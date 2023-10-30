【搶人才】人才服務辦公室今開幕　將與酒店、地產界合作提供不同服務

▲ 「香港人才服務辦公室」總監劉鎮漢（左）。（林宇翔攝）

設於灣仔稅務大樓的香港人才服務辦公室今日開幕。人才辦總監劉鎮漢表示，會與酒店業，教育界，地產公司等夥伴合作，為人才提供不同服務，讓他們在短時間內，適應香港的社會環境。

▲ 「香港人才服務辦公室」開幕禮。（林宇翔攝）

劉鎮漢開幕禮後見記者時表示，辦公室主要目標是在世界各地吸引人才來港作長綫發展。辦公室的工作分為五部分，包括︰（1）根據人才清單的不同的專業工種進行分析；（2）制定針對性宣傳工作，提供一站式服務；（3）制定招攬人才策略；（4）擴大合作夥伴網絡；以及（5）和已經來港的人才繼續聯繫，了解他們的需要。

劉鎮漢又指，辦公室計劃明年舉辦大型全球人才高峰會，和粵港澳大灣區人才高質量發展大會，以加大力度宣傳香港，加強和大灣區的人才交流和合作。

陳國基︰暫有6萬人才已來港

政務司司長陳國基在開幕禮上致辭表示，有信心人才辦連同各項搶人才、留人才措施，將有助引領香港成為國際人才樞紐，為國家高質量發展作出新的貢獻。

他提到，今年首9個月各項輸入人才計劃共收到16萬份申請，當中超過10萬份已獲批， 大約6萬人才已來港，「數字是遠遠超過我們所定下的KPI（績效指標），即每年吸引至少3萬5千名的人才。」

港漂建議做好調研 讚香港包容

開幕禮亦邀請「港漂」分享故事。從事保險業的Icy2017年來港，對她而言，來港首個困難是粵語，其次是社交圈子，但這幾年的經歷讓她覺得是自己多慮了，因為香港是包容城市，很快就可以找到歸屬感。她又認為，香港的生活成本和壓力沒有想像中可怕，形容香港多元化，只要做過充分權衡和調研，生活照樣可過得非常瀟灑。

來自法國的Thomas，曾在法國及倫敦工作，因對香港感興趣，來港修讀工商管理碩士課程，畢業後一直留港工作。他提到，對比其他城市，香港令他感到舒適，香港的大自然、精采的社交生活均能吸引他留港。

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記者：趙居逸