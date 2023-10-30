永恆時尚｜秋冬百搭長短Boots　修飾腿形增添女人味

▲ 秋冬季必備長短Boots！

講到秋冬季的必備鞋款，靴子一定是首選，無論是長靴短靴，只要配搭得宜，絕對可以為一身打扮加添不少分數！今次為大家盤點十對長短Boots，款式都是比較簡約百搭的，在看這些靴子之前，不妨留意一下自己屬於什麼腳形，再根據腳形揀選Boots，這樣就可以錦上添花！

小腿粗

小腿比較粗壯的腿型，俗稱「蘿蔔腳」，這種女生不宜穿著短靴，因為會令大家視覺集中在小腿肚，反而突顯了缺點，所以小腿粗的女生，建議穿上長靴遮掩小腿，而且最好揀選尖頭高跟款式，這樣有拉長雙腿效果。

O型腿

女生如果有O型腿的話，可以選擇靴子遮蓋腳踝位置，配上高跟則可拉直腿型，中筒靴、高跟靴等鞋款都有助修飾腳型，但就不宜選擇過膝靴，這樣會有反效果。

X型腿

X型腳是指站立時雙膝合攏但雙腳腳踝分開，所以在選擇靴子時，需留意修飾小腿內翻，長靴或過膝靴就有修飾作用！

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現在為大家盤點不同品牌的長短靴，最平入手價只需要$699！

FENDI Delfina棕色皮革高跟靴子 HK$18,200

圓頭Delfina靴子，內側有側邊拉鏈。棕色皮革製，飾有提花FF布料褲管。鞋跟飾有鏤空細節和金色金屬FF主題圖案。模特兒倪晨曦就曾穿上這個款式出席時裝周，她本身個子不算太高，但穿上這對高跟及膝長靴，就有拉長比例的作用。

Chloé Mallo 60mm knee-high leather boots HK$10,581

Mallo60毫米及膝皮靴用上米白色小牛皮，開口處有雙拉環，圓頭加橡膠鞋底設計帶點青春活力。

Chloé Owena leather ankle boots HK$8,941

黑色小牛皮短boots，綴以高光澤飾面，鞋跟處有拉環，感覺型格！

TORY BURCH DOUBLE T COMBAT BOOT US$428

Double T 戰鬥靴採用光面皮革製成，配有側拉鍊和後拉環，方便穿脫。配有緩衝鞋床和靈活的橡膠鞋底，帶來持久的舒適感。已故賭王千金何超蓮近日出席品牌活動，就是穿上這一雙，襯上黑色長裙的她，顯得青春有活力！

TORY BURCH JESSA RIDING BOOT US$798

耐用的馬術風格靴子透過品牌標誌性馬頭硬體的全新詮釋，顯得型格十足。

Paris Texas Anja 105mm knee-high boots HK$6,193

Paris Texas 因其個性鮮明的鞋履而備受讚譽，這些及膝靴就是一個很好的例子。單品採用光滑的黑色皮革製成，採用尖頭廓形，並配有105毫米粗跟。

Paris Texas 105mm crocodile-effect leather boots HK$3,644

Paris Texas 這款Stivali細高跟靴採用仿鱷魚紋皮革製成，突顯品牌對1970年代風格紋理的偏好。單品採用小牛皮精製而成，擁有獨特的及膝輪廓和優雅的尖頭。

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Charles & Keith Devon 尖頭高跟中筒靴 - 灰褐色 HK$799

Devon高跟中筒靴是經典的當代詮釋，以簡約的灰褐色天然PU皮革打底，鞋底融入亮面金屬元素，氣勢過人的9公分高跟與俐落的尖頭剪裁，以反叛的態度向傳統風格致意。

Charles & Keith 尖頭高跟短靴 - 黑色/桃紅 HK$699

天然PU皮革擁有純粹的質感，透過簡單線條與裁切完成極簡風尖頭高跟短靴。素面純黑款富含經典特質，搭配9公分細跟設計呈現都會現代格調，若在場合中需要一點氣勢的加持，這一雙高跟短靴就是時尚必備。

Charles & Keith Pixie 短毛厚底短靴 - 米黃色 HK$839

仿製水貂毛的細緻柔軟為Pixie女鞋系列的高調輪廓注入些許可愛氛圍，採用3公分防水台搭配10.5公分粗跟，締造出女王般的氣勢，但又不失可愛感。本季主打的Pixie短靴讓你的日常更受矚目。

Charles & Keith Devon 綁帶粗跟長靴 - 黑色 HK$839

長靴上交織的綁帶的設計迷人，鞋底點綴的亮面金屬片低調又不失趣味，4公分的粗跟凸顯了穿搭的小巧思，上腳後時髦又帶點陽剛的氣息完全藏不住，Devon系列絕對是女孩們冬天出街的最佳夥伴。

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責任編輯：Kiwi Lee