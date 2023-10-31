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校園動態︱ 明愛馬鞍山中學師生從舞蹈中發掘亮點 學校火速升班成學界「舞林盟主」

升學教育 12:10 2023/10/31

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明愛馬鞍山中學師生從舞蹈中發掘亮點，使學校成為學界「舞林盟主」。

環球著名大學的入學競爭越來越劇烈，根據常春藤大學（Ivy League）今年收生資料顯示，八間名牌大學的錄取率平均不足百分之五，是破紀錄新低。申請人如何脫穎而出？升學專家就教路：不要再盲目追逐「人有我有」的學術指標，申請人必須清楚自己的亮點，才能夠迸發光芒。

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我雖然不是一名部署子女入讀常春藤大學的虎爸，但升學專家的「亮點論」，卻叫我這個港爸反思：在香港，我們慣於追逐單一的成績指標，學校和家長可會留意到新一代的潛能在哪裡？可以幫助他們加以發揮嗎？
 
我認識一位校長老友，近幾年學校的舞蹈活動發展得有聲有色，校隊去年更橫掃近百個公開比賽奬項，包括學校舞蹈節中學組的中國舞蹈團體季軍，以及當代舞團體季軍，成為學界舞林生力軍。這間就是明愛馬鞍山中學，校長曹雪蓮表示，自己四年前到該校履新後，開始找尋該校的「亮點」：「其實主要是由一位懂得跳舞的音樂老師開始，她對舞蹈充滿熱誠，會自掏腰包帶學生到澳門看表演！我上任前，校內舞蹈組已發展得相當成熟。」
 
千里馬遇上伯樂，曹校長二話不說，大力支持，增聘了三位導師帶領舞蹈組課外活動，並將舞蹈與正規課程合作，中文科教授中國舞的意境，視覺藝術科教授學生把意境畫在扇上，表演時就用那扇作道具。大部分學生入學前都沒有跳舞經驗，要由基本工開始練起，十二、三歲學生學習壓腿做一字馬絕不容易，紛紛都痛得叫了出來：「這就是學校神奇的地方，學生在家裡，要他一個人做，很容易放棄；但整個團隊一起努力，他們又看到師兄師姐的演出，知道捱過苦後，可以換來精彩的成果，這對他們人生是重要的一課。」曹校長說。
 
舞蹈亦把校內不少學生帶得更高更遠，現時每年也有一至兩位學生，憑著藝術表演考獲奬學金，升讀本地或海外大學的演藝學系，有些舊生又會回到學校指導師弟師妹，做到薪火相傳。
 
學校的另一大特色，是校內那幢樓高六層的宿舍，因為該校是本港少數提供寄宿服務的資助學校之一。每月住宿、膳食、活動和補習費只收四百四十元，過去十年也沒有加價，難怪深受家長歡迎：「每年中一新生可獲優先取錄，幾乎百分百都會申請入住，之後就要視乎宿位供求情況、學生家庭環境和跟學校的距離、還有學生在宿舍的表現了。」 宿舍生活要求作息定時、講求自律和自理能力，日常的洗熨衣服，學生都要親力親為，這間中學出產的畢業生，就算最後沒有成為「舞王」，相信也絕對不會變做港孩。

學生看到師兄師姐的舞蹈演出，明白一番努力後，可以換來精彩的成果。

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責任編輯︰王明芳 

撰文 : 梁永樂 八爪魚爸爸

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