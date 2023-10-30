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【世紀黑雨】黃大仙中心北館地下低層明天重開　10間商店11月復業

社會 19:16 2023/10/30

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本港在9月8日經歷世紀黑雨，其中受到暴雨湧入淹浸的黃大仙中心北館地下低層，經過54天復修，領展今日宣布，將於明天（31日）重新對外開放。世紀黑雨晚上，黃大仙中心北館地下低層於當日凌晨時份開始受到水淹，其後雨水量太大，最終地下低層在早上約10時被水淹至沒頂，水深一度高達2.9米。領展其後安排6架吸渠車及15個潛水泵，在24小時內將地下低層所有積水抽走，估計水量高達1,000萬公升，相等於約4個標準泳池。

領展宣布，歷過54天的復修工程後，黃大仙中心北館地下低層將於明天（31日）重新對公眾開放。兩部連接黃大仙港鐵站B3出口及北館地面樓層的自動扶手電梯，亦會於同日重新開放服務市民。至於受影響的８家租戶（共10間商店），包括早前被水沒頂的包括牛奶冰室，目前已開始內部裝修，最快可於11月起陸續復業。

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領展行政總裁王國龍表示，感謝各位員工及其他服務供應商在復修期間的全情投入及努力，在艱難情況下，令黃大仙中心北館地下低層火速復修完成，並感謝受影響租戶的信任，及鄰近居民對商場復修期間改道通行所構成不便的包容與耐性。

領展表示，繼續與社區各持份者緊密溝通，確保旗下物業能適切回應氣候變化帶來的影響，保障公眾安全。

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責任編輯：吳雋妍

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