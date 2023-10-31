萬聖節丨爸媽鬥創意電飯煲+貞子最出位　小朋友爆笑萬聖節造型逐個睇

一年一度萬聖節，家長除了應付學校功課要求，家長也享受為孩子創造美好的回憶！不少爸媽趁節日會落力為子女「扮鬼扮馬」，除了萬聖節經典造型之外，有爸媽會絞盡腦汁展創意，希望子女的造型突圍而出。更有爸媽落場「玩埋一份」，在萬聖節中增添溫馨歡樂氣氛。

最新影片推介：

像真度極高暴龍頭盔

一名台灣媽媽在Facebook群組「爆料公社」以「弟弟許願暴龍」為題發文分享萬聖節功課，可見製作像真度極高的暴龍造型頭套，媽媽更帶同兒子到國立自然科學博物館與暴龍模型打卡，最後獲得館方在社交平台留言：「已跪！」該名台媽親手用紙箱、輕黏土等材料，製作像真度極高的暴龍頭盔，兩排牙齒更染有血漬，逼真得讓人看到都為之一驚。

爸爸特技化妝加持

台灣另一位媽媽在個人Facebook帳戶上載學校的萬聖節功課，更附上爸爸的「特技化妝」照。帖子上載多張兒子入型入格的吸血鬼造型照，哥哥更配合扮作「被咬」，爸爸後期加工弄得兒子本來的王子變成花面貓，兒子瞬間皺眉，媽媽直呼：「在旁一直笑！」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

神還原電飯煲搞笑造型

另一名台灣媽媽則還原大同電鍋搞笑造型，細緻到頭上還有飯匙，白飯也做得粒粒分明。據說網民每年也會為兒女裝扮萬聖節造型，今次挑戰電飯煲和滿滿的白飯。該媽媽每天花約2至3小時，利用瓦通紙、發泡膠粒等材料足足花了兩星期DIY完成。媽媽表示小孩子每次都玩得很開心，以往該媽媽也有挑戰爆谷、珍珠奶茶等造型，也吸引很多網民關注。

行走的古井貞子

除了幫仔女打扮，不少家長也會一同扮鬼扮馬。台灣有一對母女還原經典女鬼貞子角色，媽媽更模仿貞子行走的步伐，推著佈滿青苔的古井，裡面坐著不時犯困的可愛女兒，配上綠色燈光效果，形成強烈對比。即使活動在白天舉行也令人不寒而慄，充滿節日氣氛！

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https：//bit.ly/3BN0C4s

10月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https：//onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳