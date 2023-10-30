  • 26°C
香港時間 : 20231030日 (週一) 19:53
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【西九文化區】西九管理局上財年持65億淨現金　料後年3月耗盡

社會 19:22 2023/10/30

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

西九管理局宣布截至3月31日持有之淨現金為65億元。（資料圖片）

西九文化區管理局持續財赤，西九管理局公布2022/23財政年度周年報告，宣布截至3月31日持有之淨現金為65億元，按最新估算，現金流料於2025年3月耗盡。

西九管理局指，作為自負盈虧的文化機構，長遠財務策略是透過酒店、辦公室或住宅發展項目所帶來的收入，支持文化藝術設施營運。惟由於各種原因，雖然文化藝術設施陸續投入運作，但大部分能創造收入的商業設施仍需一段時間才到位。去年11月以「建造、營運及移交」模式，以優化條款批出藝術廣場大樓項目，才得以繼續推進未來各項酒店、辦公室或住宅發展項目。

然而，截至今年3月31日，西九管理局持有之淨現金僅65億元，料2025年3月耗盡。西九管理局稱，鑑於財政狀況嚴峻，今年較早時候已向政府提交建議書， 提出修訂酒店、辦公室或住宅部分的發展策略的建議。管理局會與政府緊密合作，攜手實現西九文化區計劃的長期財務可持續性。 

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：梁薾心

相關文章

【打擊毒品】涉於貓砂藏毒警拘1男　檢192公斤氯胺酮市值逾1億元
今日 17:46
【打擊毒品】涉於貓砂藏毒警拘1男　檢192公斤氯胺酮市值逾1億元
【搶人才】人才服務辦公室今開幕　將與酒店、地產界合作提供不同服務
今日 18:34
【搶人才】人才服務辦公室今開幕　將與酒店、地產界合作提供不同服務
【世紀黑雨】黃大仙中心北館地下低層明天重開　10間商店11月復業
今日 19:16
【世紀黑雨】黃大仙中心北館地下低層明天重開　10間商店11月復業

你可能感興趣

【打擊毒品】涉於貓砂藏毒警拘1男　檢192公斤氯胺酮市值逾1億元
今日 17:46
【打擊毒品】涉於貓砂藏毒警拘1男　檢192公斤氯胺酮市值逾1億元
【搶人才】人才服務辦公室今開幕　將與酒店、地產界合作提供不同服務
今日 18:34
【搶人才】人才服務辦公室今開幕　將與酒店、地產界合作提供不同服務
【世紀黑雨】黃大仙中心北館地下低層明天重開　10間商店11月復業
今日 19:16
【世紀黑雨】黃大仙中心北館地下低層明天重開　10間商店11月復業
酒店 建造 西九文化區 文娛藝術 西九文化區管理局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載