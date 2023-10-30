【西九文化區】西九管理局上財年持65億淨現金　料後年3月耗盡

▲ 西九管理局宣布截至3月31日持有之淨現金為65億元。（資料圖片）

西九文化區管理局持續財赤，西九管理局公布2022/23財政年度周年報告，宣布截至3月31日持有之淨現金為65億元，按最新估算，現金流料於2025年3月耗盡。

西九管理局指，作為自負盈虧的文化機構，長遠財務策略是透過酒店、辦公室或住宅發展項目所帶來的收入，支持文化藝術設施營運。惟由於各種原因，雖然文化藝術設施陸續投入運作，但大部分能創造收入的商業設施仍需一段時間才到位。去年11月以「建造、營運及移交」模式，以優化條款批出藝術廣場大樓項目，才得以繼續推進未來各項酒店、辦公室或住宅發展項目。

然而，截至今年3月31日，西九管理局持有之淨現金僅65億元，料2025年3月耗盡。西九管理局稱，鑑於財政狀況嚴峻，今年較早時候已向政府提交建議書， 提出修訂酒店、辦公室或住宅部分的發展策略的建議。管理局會與政府緊密合作，攜手實現西九文化區計劃的長期財務可持續性。

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責任編輯：梁薾心