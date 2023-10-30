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小薯茄丨幕後主腦分享創作思維　揭網上影片流量致勝關鍵

休閒消費 21:30 2023/10/30

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

小薯茄的網上主媒人氣高企，並跨界至不同演出媒體。

小薯茄工作室有限公司（下稱小薯茄）是目前甚受網民網上短片製作團隊，旗下人氣極高的網上主播，更跨界至唱歌及拍戲。

早前小薯茄共同創辦人高江凌（高Ling，Vito）出席Meta Marketing Summit時，便分享到他們與品牌合作的考慮因素和過程，以及小薯茄影片成功的要訣，從中可讓外界更加了解其團隊的創意思維。

高江凌分享跟品牌合作的考慮因素。（機構提供）

小薯茄是現時廣告客戶經常合作的網上平台，高江凌在講座中，被問到在揀選合作品牌時有甚考慮因素，他指出：「首要考慮是團隊的形象是否適合企劃，我們在創作時會非常慎重，因不切合形象的內容，可能會引起觀眾反感，品牌客戶亦會有負面影響。」

他強調觀眾會覺得小薯茄是一個有血有肉的團隊，每一個作品都代表他們的定位，而跟其他網上頻道不同，受眾能夠清楚分辨出哪些是品牌廣告，如果影片有不合適的地方，觀眾就會直接作出批評。

影片廣傳的條件

高江凌也分享了團隊的創作過程：「通常接到一項工作時，團隊會提出主題，繼而開始劇本創作。主題通常圍繞著給用戶點擊觀看影片的原因。無論影片製作有多昂貴，最大挑戰在於如何吸引觀眾點擊觀看。現今觀眾接收信息量多，並會主動去接收信息，所以我們要做的，便是找到一個讓觀眾打開這條影片的原因。」

小薯茄是現在深受年青人歡迎的網上平台之一。

他指出經過多年的嘗試，發現「共鳴」是最直接的原因，因此團隊會找出產品的共鳴點，或是與產品相關的故事，然後再加以發揮。

另外，不同社交平台都有不同影片製作要求：「例如Facebook影片最好是橫向，Instagram Reels則更適合直向；在剪接節奏方面，Facebook節奏可以慢點，Reels則需要足夠快速以擊中用戶的笑點，故聲音十分重要；但在使用Facebook時，我們未必會打開聲音而是看字幕，故字幕就十分重要了。」

他表示：「對於觀眾，打開影片需要勇氣的。Reels的優點好像拉老虎機，用戶永遠不知道下一條片的內容，減低了打開影片的阻礙，所以我們要一擊即中。」 

早前Meta Marketing Summit邀來小薯茄共同創辦人高江凌出席。（機構提供）

小薯茄團隊會不斷觀察影片數據，再作出調整策略。「數據主要是最直接可以控制的點讚和評論數量，當內容夠有趣，或者擊中某一要點時，這些數字自然會增加。在數碼營銷上，大家都追求廣泛傳播的效果，每一條片都應該有一個明確的目標，例如希望影片被更多人收看以提高品牌曝光率，或是直接增加銷售量。」

與品牌合作找共鳴

Vito表示團隊跟品牌的合作，要保持密緊溝通，以確保內容符合品牌的期望，同時又能夠展現創意和風格，雖然有著品牌的形象和價值觀的要求，但還是有很大的自由度去展現創意。

他分享小薯茄曾跟月餅品牌合作的廣告：「片中講女生邀男朋友吃一口月餅，誰知女友埋怨對方真的一口吃光，沒有留給自己。這裡的共鳴位便是女朋友想分享又不想分享全部！我們將這點發展成20秒內的Instagram Reels，並設計到方便tag朋友及分享到Story，完全符合IG要求，最終獲取60多萬點擊率。內容上並沒有刻意提及太多月餅產品，因為我們在度橋時關注到觀眾是否需要相關資訊，有時候知道有這個月餅就可以了，味道、製作過程只是其次，引起觀眾有興趣就會自己瀏覽更多內容。」

找到受眾共鳴位，是小薯茄影片成功因素之一。

他稱團隊會不斷進行反饋和修改，確保內容符合品牌的期望及共鳴位。「我們相信，只要雙方合作在尊重的基礎上，才能夠取得最好的效果，並為觀眾帶來有價值的內容。」

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作者：繆浩然

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