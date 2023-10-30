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【藏毒案】海關機場偵2宗行李藏毒案　共檢$600萬貨拘3外籍男

社會 21:30 2023/10/30

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海關機場偵2宗行李藏毒案。

海關毒品調查科於昨日（29日），在香港國際機場透過風險評估，偵破2宗航空旅客行李藏毒案件，檢獲3.5公斤懷疑可卡因，及2.5公斤懷疑海洛英，市值600萬元，拘捕3名外籍男子，年齡介乎19至22歲。

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海關毒品調查科處理高級調查主任鄒永昌指。海關昨日於香港國際機場透過風險評估，抽查一名由尼日利亞阿布架經德國法蘭克福到港男旅客行李清關。關員清空行李後，發覺行李喼仍異常沉重，其後以X光檢查，發現行李喼有異像，最終發現行李喼夾層內藏有11塊共重3.5公斤懷疑可卡因，關完隨即以涉嫌販毒拘捕該男子，被捕男子21歲報稱工程師。

另一宗案件發生於同日，海關人員向2名由馬來西亞吉隆坡到港男子作行李清關，2人尼龍袋內各攜有9盒曲奇餅，關員以X光及光普儀測試，成功於18盒共288塊曲奇餅內，檢獲約2.5公斤懷疑海洛英。關員隨即以販毒案件拘捕2人，被捕2名外籍男子報稱技術人員，年齡分別19及22歲。海關仍調查毒品來源及去向，不排除會再有更多人被捕。

海關指，由2月全面通關至今，包括今次案件，海關已破獲56宗航空旅客販毒案件，其中41宗以行李內藏毒品。海關會適時調整策略，揀選來自高風險地區旅客清關，致力從源頭打擊，阻截毒品流入本港。海關重申，販毒屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及終生監禁。

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記者：黃傑偉

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