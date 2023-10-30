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【氣像預報】大帽山天氣雷達下月拆卸　新雷達預報降雨強度更準

社會 23:45 2023/10/30

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大帽山現時的多普勒天氣雷達，將在11月拆卸，更換新雷達。(天文台圖片)

䇄立大帽山服務逾24年的大帽山天氣雷達，將在下月（11月）拆卸；天文台表示，隨後所安裝的新雷達將備有更先進的功能和更佳的效能。

天文台在1999年，在香港的最高的山峰─大帽山安裝一台多普勒天氣雷達，廿多個寒暑以來，對各類惡劣天氣進行監測，包括雷暴、暴雨和熱帶氣旋。

天文台表示，隨著雷達科技的發展，新雷達將能提供更高質量的雷達產品，以滿足天文台的業務發展，讓天文台的天氣監測能力踏上新台階。

天文台同事為大帽山天氣雷達安裝新雷達組件 (天文台圖片)

2020年立法會財委會文件顯示，當時天文台申撥4,800萬元，更換位於大帽山的風暴探測天氣雷達。天文台解釋，位於大帽山的雷達在1999年啟用，已運作逾20年，遠超一般的使用年期，而雷達的許多重要零件均已停產。由於這些重要零件在天文台的庫存數量日少 ，現有的大帽山雷達預計在將難以正常運作，要維持對惡劣天氣的預報及警告服務，天文台須適時更換大帽山雷達。新雷達的功能與大老山天氣雷達 (2015 年 2 啟 用 )大致相若，包括備有「 雙偏振 」功能，可提供更多資料，更準確地估算降雨強度。

天文台向參與維護大帽山天氣雷達的天文台同事致敬，感謝他們過去多年所付出的努力，讓雷達能持續運作以支援天文台的天氣預測及警告服務。

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責任編輯：吳雋妍

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