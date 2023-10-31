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【施政報告2023】李家超：市民認同政策方向　政府疫後積極推出各項措施

社會 10:03 2023/10/31

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李家超見記者。（曾耀輝攝）

《施政報告》早前發表，行政長官李家超今（31日）出席行政會議前見記者稱，這份報告代表特區政府在疫情復蘇後，全力積極為香港推出各項短、中、長期措施。他聽到不同市民各界對施政報告的意見，認同施政報告提出的政策方向。

他舉例，有傳媒報道輪候公屋數年的市民，得悉政府未來十年能興建41萬伙公營房屋單位，讓他很有信心。亦有學者稱報告涵蓋範圍廣，成立解決劏房問題工作組，讓問題有了曙光。他指未來一周，各政策局會持續向立法會解說，聽取意見。

至於區議會一般選舉提名期昨日（30日）結束，李家超稱最終收到399個參選人有效提名，171人參選地方直選，228人參與地方委員會界別。按報名人數看，各區及地委會都有激烈競爭，以地方直選為例，有171人爭奪88個席位，平均每4人爭奪每區兩個議席，他形容這是激烈。至於地方委員會方面，所有參選人都要參與選舉，無人會自動當選。

對於外界有意見認為參選門檻過高，李家超不認同，認為制度有助從中選優，選出最合適的區議員服務社會。

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責任編輯：吳卓峰

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