腦中風丨44歲男長期加班捱夜　6年內歷5次中風揭4大習慣惹禍

▲ 44歲男長期加班捱夜，6年內歷5次中風，揭4大習慣惹禍。（iStock圖片）

中風是常見的都市病殺手，而不良的生活習慣與中風有密切關係。內地一名44歲男子長期吸煙、加班熬夜，結果在6年內五度中風，先後經歷3次腦出血、2次腦梗塞，亦曾兩度出現心肌梗塞。

最新影片：

根據內媒《健康時報》報道，浙江義烏一名44歲男子日前在工作期間，出現嘴角歪斜、口齒不清等症狀，被緊急送往醫院救治。

據悉，這是男子第5次因腦中風入院，他在6年內已經先後經歷3次腦出血（出血性中風）、2次腦梗塞（缺血性中風）、2次心肌梗塞。

其妻子表示，夫婦二人在當地經營一間工廠，丈夫全心投入事業，幾乎每晚都加班熬夜，生活作息極不規律，平時又有抽煙、喝酒的習慣。

醫生表示，男子的生活習慣是導致中風的元兇之一，又指他的血管條件非常差，腦內遍佈缺血灶和軟化灶，「就跟破破爛爛的抹布一樣」。

8個中風先兆

報道提到，中風在發作前數日，甚至數星期，可能會出現一些先兆，俗稱「小中風」，常見症狀如下：

突然出現頭暈、視物旋轉

單側肢體出現輕度無力

一側眼睛出現黑矇症

走路不穩

無緣無故嗜睡、頻頻打哈欠

短暫出現大小便失禁的情況

說話吐字不清或理解能力下降

短暫出現記憶障礙、工作時無緣無故出錯，或個性改變

腦中風成因

腦神經科專科醫生李常威教授曾接受TOPick訪問時表示，中風是腦血管疾病，當血液運行至腦部出現不正常時，會導致腦細胞壞死，病發原因有二：

1. 缺血性中風（腦血管栓塞）

即急性中風，8成中風患者屬此類別。由於輸送血液到腦部的血管硬化，導致血管狹窄或閉塞，一般而言，是由於血塊或脂肪積聚血管所致。缺血性中風可及早防範，盡早治療更可減輕病情。

2. 出血性中風（腦出血）

俗稱「爆血管」，由於高血壓或腦血管疾病，導致腦血管破裂。有時中風血管栓塞，有可能一、兩個小時甚至幾分鐘內自行通回恢復，部分患者以為可以不理會，其實有機會引致大中風。

拆解中風徵兆

香港腦科學會委員盛斌醫生曾稱，每4至5名中風人士中，就有一人曾試過小中風（即「短暫性腦缺血發作」），主要病徵包括：臉部不對稱、說話含糊不清、肢體活動能力驟降（偏癱）。

小中風徵狀通常24小時內完全康復，快則在病發後1小時內已消失。由於徵狀持續時間很短，有機會被患者忽略。

盛斌表示，病人可憑著「談笑用兵」（FAST）四字口訣，判斷中風的先兆：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣