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梨泰院萬聖節人踩人一周年︱24歲韓星為救女孩犧牲 媽媽撰文訴說對兒子思念

育兒資訊 10:58 2023/10/31

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南韓首爾梨泰院去年萬聖節發生嚴重踩踏事故，造成逾百人死亡。

韓國萬聖節梨泰院人踩人慘劇發生一周年，共造成159人離世，196人受傷的人為災難。其中年僅24歲的韓星李智漢為了拯救一名受困女孩不幸去世，事情雖然已經過去了一年，不過媽媽仍然未能放下對兒子英年早逝的傷痛，撰寫長文訴說對兒子的思念。

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李媽媽在李智漢的社交平台發表一篇長文，及上載了兒子的童年照片，文中開首寫道:「世上無可取代的我的兒子，智漢啊，我是媽媽！」李媽媽在文中表示，每次經過梨泰院都非常自責沒有去救他，這一年來為了見到兒子，乘坐巴士在第53站下車、行走了200公尺，心中像是背負著一顆巨石，街景總是讓人感到陌生、疲憊:

智漢啊，真的很對不起，媽媽是個罪人，爸爸媽媽應該去梨泰院救你的，如果那天媽媽有跑到你身旁，你就不會躺在那條冰冷的街上無人救援。

李媽媽形容兒子生前孝順乖巧，心地善良，經常做義工。她回憶起兒子的葬禮時，發現原來兒子的人緣很好。

 出殯的時候，來了很多愛你的朋友、哥哥們，我才發現原來我們智漢過得很好，讓我更無法言語，再也找不到活下去的意義了。

李媽媽於言談間透露兒子走後因為太過悲痛，一直有輕生念頭：

我愛你兒子，好想你、辛苦了⋯⋯不能再見到你，上帝能把我帶走嗎？把我的智漢還來吧⋯⋯拜託了。

這次慘劇韓國政府被指人流控制不當，才讓這麼多人罹難，李媽媽在文中表示自己在活著時，一定會竭盡所能去爭取、去做。

最後，李媽媽再向兒子訴說一句非常想念兒子，並說出我愛你：

智漢啊，你那清澈善良的眼神…媽媽好想念啊…智漢啊，媽媽真的好愛好愛你，媽媽希望自己在閉上眼睛前的那一刻都會說著「我愛你」，待會見。

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責任編輯：陳麗薇

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