遭女網紅「勒索」未收到賠償將直播割脈　鍾培生回應事件：被恐嚇長達快三年

▲ 鍾培生又爆感情糾紛！

百億富三代、「香港電競之父」之稱的鍾培生，曾被前港姐袁嘉敏公開炮轟為人渣，引發「鍾袁大戰」成網絡討論焦點，花生指數爆燈。其後更有指袁嘉敏因為不滿鍾培生與「島大Candy」葉蒨文（Sophie）過從甚密，因此愛成恨而不斷爆料。

鍾培生感情生活備受關注，近日一名直播網紅Ashley在社交網站爆料，指被鍾培生暗戀兼糾纏長達12年，曾多番被對方詆毀及侮辱，事件亦涉及「馬圈女神」莎拉。

抽水王︱鍾培生搶人才林作即「自動獻身」 無奈慘食檸檬被指「未夠資格」

▲ 鍾培生父子曾被袁嘉敏公開炮轟為人渣。（IG圖片）

【鍾袁大戰】袁嘉敏剖白與鍾培生關係 回應接受「經濟援助」：感覺係我貪人哋錢

最新影片推介：鄭子誠劉倩怡專訪

收不到賠償將直播割脈

Ashley連環發文炮轟鍾培生「廢柴」、「表面君子，實際敗類」等等，內容提到鍾培生只會逃避問題：「8年嚟，次次都係搞d問題出黎，之後一聲唔出走人，包括搞到我鬼剃頭，垃圾，而且我鬼剃頭都未知錯，見到我有兩碗飯食，又走黎各種阻礙我生存，表面君子，實際敗類，唔死都無用！」

她還指自己不是好惹之人，曾「警告」鍾培生不要玩弄她的感情：「一開始，我同你清清楚楚，你明知道我唔好惹，係都要搞我，自己造成嘅，玩得起先好搵我玩感情。」最後她更揚言：「收唔到鍾培生賠償嘅錢，將於社交網直播即場割脈。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

抽水王︱鍾培生搶人才林作即「自動獻身」 無奈慘食檸檬被指「未夠資格」

報警兩次

對此，鍾培生在社交網站發文稱不認識對方，並表示已報警處理：「與這位”女網紅”素未謀面，完全不認識，我被網絡暴力騷擾、被隔空勒索、被恐嚇長達快三年，我已經報警兩次，等待警方處理結果。」

Ashley與鍾培生的糾紛其實早於2020年已開始，當時鍾培生因邀請「馬圈女神」莎拉任其YouTube頻道嘉賓，因而傳出緋聞。

▲ 鍾培生因邀請「馬圈女神」莎拉任其YouTube頻道嘉賓，因而傳出緋聞。

當時Ashley大罵莎拉暗指被包養，又指已給鍾培生逾一年時間去補償對自己的傷害，但鍾培生未有理會並發文：「呢幾年香港無論係男或女，我認識的或素未謀面的都可以無相、無合照、無我聯絡方式、無對話紀錄講句鍾培生就可以上新聞。回應又變咗條真新聞，完全唔理又變咗身有屎，究竟係關注嘅白痴定係我討論價值真係咁高？但我又睇到部份留言話完全唔想見到我，我都分唔到係前者定後者。」

防止自殺求助熱線

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R