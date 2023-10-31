銀彈谷生B丨不再為傳宗接代生B 年輕夫婦考慮生B的4大條件

▲ 《BB來了》劇照。

剛從日本旅遊回港的年輕夫婦被問：「喂喂，家陣生仔有兩萬元派喎，你哋生唔生呀？」他們齊齊噴笑：「咪玩啦，兩萬元都唔夠我哋去一趟日本嘅使費，生咗B以後仲邊有得自由自在去旅行呀！」

現代夫婦聰明得多了，誰還會為了守着傳宗接代的傳統思想而生兒育女，害得自己經濟拮据，一生兒女債？他們寧願花錢輕鬆享受旅遊，又或頂多養貓養狗，養人要供書教學，太麻煩了。

出生率偏低已成為世界性趨勢，但倘若一個地方的申領強積金人數比供款的人數要多的話，那麼就是大麻煩了。如何鼓勵年輕一輩願意生兒育女，已成為最熱門議題。

「喂喂，有乜嘢條件你哋至會考慮生B呀？」

年輕夫婦有以下提議：

「每個月政府派發奶粉津貼吧，即使是哺餵母乳的，媽媽也需要花錢補身，還有尿片呢，花費不少呀！」

「小朋友由零至十六歲派發兒童醫療券吧，孩子看一次醫生隨時花上一千幾百，負擔甚重，有醫療券就可實際幫補了。」

「關愛服務擴展至十八區，大量增設收費便宜的託兒所吧，託兒服務從來都是最缺的，當想到生了B後沒人湊，夫婦又要上班賺錢餬口，那就想也不敢想下去了，還說生？」

「幼稚園轉為免費教育吧，制度可跟中、小學看齊，富有人家的孩子仍可選擇私營學校。幼稚園學費普遍都昂貴，雖然有學券資助，但對捉襟見肘的貧苦大眾來說，一分一毫也是負擔。」

若能齊集以上條件，那就積極考慮生B吧！