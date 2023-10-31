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癌症殺手｜彭皓鋒患直腸癌做手術要切肛門　直腸癌常誤當痔瘡遲求醫【附5大排便徵狀】

醫生診症室 11:44 2023/10/31

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彭皓鋒患直腸癌需切肛門，直腸癌常誤當痔瘡遲求醫。

直腸癌是本港十大癌症之一，若排便出現異常，就要及時就醫。現年53歲的香港藝人彭皓鋒，近月確診罹患直腸癌，幾個月内激瘦30磅，惟因做手術需切除肛門，所以至今未作最終決定是否開刀切除腫瘤。

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今年7月開始，彭皓鋒感到身體不適，遂前往醫院就醫。經醫生照大腸鏡後，發現其直腸内有一個約5cm大小的腫瘤，且位置非常接近肛門。

自確診直腸癌後，彭皓鋒一直處於休息狀態，因有許多東西不能吃，他的食量亦隨之變少，體重更從210磅跌到約170幾磅。原本他已預約好11月中做手術，但因做手術需要切除肛門，餘生都要揹屎袋，因此目前仍在考慮是否要開刀做手術。

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直腸癌5大易被忽視排便徵狀

痔瘡是不少人都有的問題，不過好多人都以為，當大便帶血就肯定是痔瘡而致，忽略了可能是其他腸道癌症的徵狀。外科專科醫生李奉儀接受TOPick訪問時指，有部分患者會因為忽略直腸癌的徵狀而錯失治療黃金期，建議當患者出現排便有血、排便習慣不一樣的習慣時，應盡快求醫，接受檢查。

李奉儀醫生指出，大眾時常將直腸癌所帶出來的徵狀，誤以為是生痔瘡，包括排便帶血、經常有急便、有東西「頂著」、排出血及黏液、經常排便有排不清的感覺等，部分人更會因而錯失醫治的黃金期。

她又提醒，部分人患上直腸癌的風險較高，包括患有慢性腸炎疾病，如潰瘍性結腸炎、克隆氏慢性腸炎等；另消化道曾接受手術、有家族病史等人士，建議市民飲食方面要多菜少肉、飲足夠的水份及不要吸煙等。

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責任編輯：羅嘉欣

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