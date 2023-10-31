幸福家庭丨陸永太太受大女小學作文感動　Reina激動落淚成女兒笑柄

▲ Reina被大女的小學作文所感動。

陸永與太太陳莉娜（Reina）於2011年奉女成婚，育有大女陸一穎（Hannah）與陸一心（Sim Sim），家住複式大屋，生活相當寫意。

保養得宜的Reina完全不似兩女之母，又有「愛妻號」老公，就連女兒也出招「冧」她，憑作文向她表達感謝，十分幸福！

【夫婦放閃】陸永訂「一支花」生日蛋糕冧靚婆 為妻慶生騎劫朋友結婚紀念派對

Reina被大女作文感動

昨晚（10月30日），Reina在社交網上大讚女兒寫出最感動的文章，並附有一段43秒的落淚短片，她寫道：

我一直都話我個女中文唔好，中文文法唔好，詞彙唔豐富，形容詞又唔夠，連接詞又成日用錯…



她用最簡單嘅詞彙，寫出了最感動嘅文章，「那個女人」哭了。



#你不是那個女人你可能不明白

在短片中，Reina激動落淚並用手掩著嘴，細女Sim Sim就笑指：「媽咪睇到喊啊，哈哈哈」，陸永就說：「那個女人啊，哈哈哈，做乜咁感動啊？」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Hannah感謝父母

現年11歲的Hannah在《我真幸福》作文中，其中寫道：「我有一個好媽媽，我又有個很酷的爸爸。」、「他（和我的母親）是我十一年生命中遇到的最支持我的人」。

她更提到媽媽教了她的東西，「現在讓我們來談談我的媽媽，她把我抱在肚子裡九個月（這就是當你做出錯誤決定時會發生的事情），雖然她不是最聰明的，她教了我很多，那個女人教我從錯誤中學習以及如何繼續前進，對我來說，我很幸福有像他們這樣的父母。」

不少網民留言大讚：「內容好單純但睇得出佢自身理解能力表達能力好好，而且好有自信。呢種就係幸福，唔係所有藝人仔女都可以有，莫講話普通家庭既小朋友」、「睇得出平時陸生陸太唔單止物質滿足到兩個小朋友，精神上都滿足到佢地」、「識得感恩係最幸福 係媽媽都眼濕濕」。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

愛妻號陸永

陸永出名是愛妻號兼暖爸，他主力賺錢養家，而Reina可以專心做全職媽媽湊女，過往，陸永不時公開夫妻合照放閃，不過近年較收儉。

陸永曾接受訪問說，太太與女兒之間，他不諱言將太太放首位，他解釋：「不可以將女兒放首位，老婆要放第一位，這樣她就會更很愛錫女兒，做男人千萬不要只愛惜仔女而疏忽太太。」

在今年10月10日，Reina與陸永出席朋友的結婚三十周年紀念派對，原來陸永事前訂製一個「一支花」生日蛋糕，當Reina看到蛋糕時隨即甜笑，陸永即笑說：「話想收花，我話唔好送花啦...」，其後兩人更於佈景板前合照，變相「騎劫」朋友的結婚紀念派對，連Reina忍不住說：「第一次咁多人同我唱生日歌」。

最新影片推介：鄭子誠劉倩怡專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R