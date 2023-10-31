  • 28°C
香港時間 : 20231031日 (週二) 13:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

幸福家庭丨陸永太太受大女小學作文感動　Reina激動落淚成女兒笑柄

娛樂 12:19 2023/10/31

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

Reina被大女的小學作文所感動。

陸永與太太陳莉娜（Reina）於2011年奉女成婚，育有大女陸一穎（Hannah）與陸一心（Sim Sim），家住複式大屋，生活相當寫意。

保養得宜的Reina完全不似兩女之母，又有「愛妻號」老公，就連女兒也出招「冧」她，憑作文向她表達感謝，十分幸福！

【夫婦放閃】陸永訂「一支花」生日蛋糕冧靚婆　為妻慶生騎劫朋友結婚紀念派對

Reina被大女作文感動

昨晚（10月30日），Reina在社交網上大讚女兒寫出最感動的文章，並附有一段43秒的落淚短片，她寫道：

我一直都話我個女中文唔好，中文文法唔好，詞彙唔豐富，形容詞又唔夠，連接詞又成日用錯…

她用最簡單嘅詞彙，寫出了最感動嘅文章，「那個女人」哭了。

#你不是那個女人你可能不明白

在短片中，Reina激動落淚並用手掩著嘴，細女Sim Sim就笑指：「媽咪睇到喊啊，哈哈哈」，陸永就說：「那個女人啊，哈哈哈，做乜咁感動啊？」

點擊圖片放大
+5
+4

Hannah感謝父母

現年11歲的Hannah在《我真幸福》作文中，其中寫道：「我有一個好媽媽，我又有個很酷的爸爸。」、「他（和我的母親）是我十一年生命中遇到的最支持我的人」。

她更提到媽媽教了她的東西，「現在讓我們來談談我的媽媽，她把我抱在肚子裡九個月（這就是當你做出錯誤決定時會發生的事情），雖然她不是最聰明的，她教了我很多，那個女人教我從錯誤中學習以及如何繼續前進，對我來說，我很幸福有像他們這樣的父母。」

不少網民留言大讚：「內容好單純但睇得出佢自身理解能力表達能力好好，而且好有自信。呢種就係幸福，唔係所有藝人仔女都可以有，莫講話普通家庭既小朋友」、「睇得出平時陸生陸太唔單止物質滿足到兩個小朋友，精神上都滿足到佢地」、「識得感恩係最幸福 係媽媽都眼濕濕」。

點擊圖片放大
+10
+9

愛妻號陸永

陸永出名是愛妻號兼暖爸，他主力賺錢養家，而Reina可以專心做全職媽媽湊女，過往，陸永不時公開夫妻合照放閃，不過近年較收儉。

陸永曾接受訪問說，太太與女兒之間，他不諱言將太太放首位，他解釋：「不可以將女兒放首位，老婆要放第一位，這樣她就會更很愛錫女兒，做男人千萬不要只愛惜仔女而疏忽太太。」

在今年10月10日，Reina與陸永出席朋友的結婚三十周年紀念派對，原來陸永事前訂製一個「一支花」生日蛋糕，當Reina看到蛋糕時隨即甜笑，陸永即笑說：「話想收花，我話唔好送花啦...」，其後兩人更於佈景板前合照，變相「騎劫」朋友的結婚紀念派對，連Reina忍不住說：「第一次咁多人同我唱生日歌」。

最新影片推介：鄭子誠劉倩怡專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】鄭子誠相伴抗情緒病令愛昇華　劉倩怡學懂去愛：感覺找回生命的核心

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【智能愛人】陸永首當男一由被看淡到獲肯定　愛妻號明言把太太放在人生首位
14:26 2021/09/10
【智能愛人】陸永首當男一由被看淡到獲肯定　愛妻號明言把太太放在人生首位
【凍齡靚媽】陸永放老婆做人生首位　嬌妻Reina保養得宜不似已為人母
14:07 2023/05/09
【凍齡靚媽】陸永放老婆做人生首位　嬌妻Reina保養得宜不似已為人母
【夫婦放閃】陸永訂「一支花」生日蛋糕冧靚老婆　為妻慶生騎劫朋友結婚紀念派對
17:33 2023/10/11
【夫婦放閃】陸永訂「一支花」生日蛋糕冧靚老婆　為妻慶生騎劫朋友結婚紀念派對

你可能感興趣

【智能愛人】陸永首當男一由被看淡到獲肯定　愛妻號明言把太太放在人生首位
14:26 2021/09/10
【智能愛人】陸永首當男一由被看淡到獲肯定　愛妻號明言把太太放在人生首位
【凍齡靚媽】陸永放老婆做人生首位　嬌妻Reina保養得宜不似已為人母
14:07 2023/05/09
【凍齡靚媽】陸永放老婆做人生首位　嬌妻Reina保養得宜不似已為人母
【夫婦放閃】陸永訂「一支花」生日蛋糕冧靚老婆　為妻慶生騎劫朋友結婚紀念派對
17:33 2023/10/11
【夫婦放閃】陸永訂「一支花」生日蛋糕冧靚老婆　為妻慶生騎劫朋友結婚紀念派對
陸永 娛樂人物職業 演員 歌手 娛樂行業 娛樂機構 爸媽心聲 家庭教育 夫妻之道

最高瀏覽

十優港姐丨麥明詩認與盛勁為拍拖　坦言彼此對結婚有共識
十優港姐丨麥明詩認與盛勁為拍拖　坦言彼此對結婚有共識
床蝨為患︱英法床蝨為患酒店是高危地點　資深空姐分享3大實用貼士免帶蝨回家
床蝨為患︱英法床蝨為患酒店是高危地點　資深空姐分享3大實用貼士免帶蝨回家