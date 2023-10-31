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婚禮人情｜一家四口出席婚禮只封600元人情　相識逾10年好友嬲到絕交

家事百科 12:34 2023/10/31

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有網民一家四口參加婚禮，卻只封$145人情。（「愛回家」劇照）

參加婚宴封多少人情，一直都引起不少人關注。有網民日前發文指，與妻子及一對子女到五星級酒店，參加已相識十多年的同學婚宴，封了600元台幣（約145港元）的人情，對方得悉後氣得直接跟他絕交，該名網民仍覺得理所當然。不少人看到帖文直斥他不知羞恥，「人若臉皮厚，天下無敵」。

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一名網民在Facebook「匿名公社」發文表示，早前獲認識十多年的同學邀請，一家四口到五星級酒店參加婚宴，付了600元台幣當人情利是，同學發現後卻怒氣沖沖要和他絕交，該名網民大惑不解，更指「可是六百元可以吃爭鮮的壽司二十盤了」，又問到「真的是我包得太少嗎？」 。

帖子一出，旋即惹起其他網民公憤，怒斥他不要臉，4個人去婚宴怎可能封這麼少人情，「羞恥心在哪裡？」、「包600我連人都不敢去」、「真的很丟臉」。不少網民更慶幸自己沒有這種朋友，否則當場絕交，直接請他離開，更指「人若臉皮厚，天下無敵」。

有網民替他計算應該封多少人情，指若每枱酒席兩萬元台幣（約4,800港元），10人一席，每人約480港元，該名網民就應給8,000元台幣（約1930港元）人情，認為相比基本的用餐費，「包600（台幣）還全家去真是無言了」。

早前本港有網站的結婚消費調查顯示，2023年的到酒樓赴婚宴的人情價為每人800元，高級酒店為1,500元，而不出席婚宴亦最少付500元。

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責任編輯:王明芳

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