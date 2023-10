MIRROR成員呂爵安(Edan)向來十分疼愛妹妹小如豬,兩兄妹感情非常好。

日前是小如豬19歲生日,Edan在社交平台分享多張與小如豬慶生的相片,並以「世上最可愛的人」形容妹妹:「Happy birthday to the cutest person in the world 19歲了,身體健康,開開心心。」

與妹妹慶生

相中可見,Edan真的非常很愛小如豬,把她捧在手心拍照,之後又想向對方送肉嘴,不過小如豬火速避開了,難怪Edan Sad爆留言:「每年固定避開我個BirthdayKiss」

轉眼小如豬已經19歲,長得亭亭玉立,兩兄妹亦非常似樣,加上小如豬已經不是第一次避開Edan的親近,兩兄妹的互動十分搞笑。

