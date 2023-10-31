治療風癩丨嚴重風癩影響睡眠生物製劑減發作

▲ 嚴重風癩影響睡眠生物製劑減發作。

風癩並無季節之分，患者皮膚可能會出現痕癢、紅腫疹塊，而且帶有針刺的感覺，導致睡眠質素大受影響，嚴重更可能觸發過敏性休克。有嚴重風癩患者指，皮膚痕癢影響其睡眠質素，而且不時會因而抓損流血或弄瘀。情況嚴重時，甚至需要叫救護車入院。幸好，她接受生物製劑治療，情況得以穩定，發作的次數及嚴重程度亦減少。

患者黃女士早於20多歲時開始受風癩影響，她憶述，風癩大多於晚間發作，在冬天時更因蓋羽絨被的熱力而令風癩十分瘙癢，令她整夜輾轉反側，未能安睡，更影響翌日上班的表現。

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本港約8萬人受風癩困擾

香港皮膚健康基金主席、皮膚科專科陳厚毅醫生表示，風癩是由於皮膚中的肥大細胞釋放組織和其他化學物質嚴重風癩影響睡眠生物製劑減發作，從而導致的一種突發性皮膚反應疾病。如患者在沒任何外來刺激下出現風癩，且持續超過6週，這可能是自發性風癩。他續指，有研究推算，本港約有8萬人受風癩困擾，多為女性患者，約佔患者總數70%。

風癩的種類包括膨疹及血管性水腫；陳醫生表示，前者皮膚會呈一團大小不一、凸起的紅色腫塊，並讓患者產生瘙癢或灼熱的感覺。後者皮膚深層組織或粘膜會出現腫脹，常見於上眼臉及嘴唇部分，但亦可在身體任何部位出現。

風癩除了帶來外觀影響，它更會嚴重影響睡眠質素。一項問卷調查指出，高達83%的患者在晚間出現瘙癢情況，更有逾六成的患者因持續瘙癢而無法入睡。陳醫生表示，長期的失眠更影響情緒及生活，出現焦慮的情況較常人高出約1.6倍，出現抑鬱症的機會更高出約4倍。

生物製劑治療風癩

要治療風癩，首先會處方抗組織胺藥物。陳醫生表示，抗組織胺可減少組織胺所引起發炎、血管擴張或組織腫脹，從而有效紓緩瘙癢及皮疹。此藥物可分為第一及第二代，惟第一代藥物並不建議用作治療慢性自發性風癩、第二代抗組織胺的成效有限。他引述一項研究指，即使將抗組織胺劑量增加4倍，亦有逾半數患者未能有效控制病情。

嚴重風癩影響睡眠生物製劑減發作

此外，現時亦有生物製劑可治療風癩。陳醫生引述一項研究指，患者使用生物製劑後，搔癢分數較用藥前下降，而且對於嚴重風癩的患者，有超過八成能夠達到完全緩解。患者在接受治療後，可能會出現注射部位反應、過敏副作用。他建議，患者除了接受治療外，日常生活上亦需要避免進食辛辣刺激性的食物及穿緊身衣物，以免誘發風癩。

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