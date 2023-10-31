食用安全｜買蟹回家驚見蟹腮佈滿橙色「小蘑菇」　女事主 ：仲食得嗎？

▲ 買蟹回家驚見蟹腮佈滿橙色「小蘑菇」 。

秋風起，又是食蟹好時節！不過，台灣有女網民早前於外面買蟹回家後，發現了一些呈橙色、看似是「小蘑菇」狀的物體，附於蟹腮位置，她於是網上發文求教網民，這些嚇人東西的真身是甚麼，並質疑這些蟹是否仍能如常食用。

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台灣女網民日前在Facebook群組「爆廢公社」圖文並茂講述事件，指自己買了幾隻螃蟹要請朋友一起吃。結果她在蟹腮上，發現這些像「小蘑菇」的東西，令她密集恐懼症發作，又擔心自己買的螃蟹是否有食用安全風險。而從她上載的照片可見，蟹鰓上確有密密麻麻、一條條橙色的細小東西。

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事件曝光後，瞬即引起熱議，有眼利網民很快便認出那些橙色細小的東西，真身其實叫「藤壺」，並指是無害的：「完全無害，不要想太多了」、「可以吃」；有人則笑言如果事主不要，自己可代為食用，「我可以幫你消滅牠們」。

到底蟹身的橙色粒粒是甚麼？

TOPick過去曾訪問了香港魚類學會會長莊棣華，他表示蟹身的橙色粒粒是常見的附生物，名為「板茗荷」，附著於珊瑚及甲殼類動物的表面，以濾食浮游生物為生，是「藤壺」的近親。他指出，「板茗荷」經常附在蟹身，是其中一種常見的附生物，只會影響蟹的外觀，並無大礙。基本上「板茗荷」不會危及蟹的生命，也不會影響其肉質。

「板茗荷」常見於珊瑚，以及蟹、蝦等甲殼類身體表面。牠們會黏附殼、鰓，借其他生物身體某個部位作棲息場所。

牠們只會附在上面生長，並不會從蟹身上吸取養份，是一種「共生」或「共存」的狀態。一般情況下，附生物只影響蟹隻外觀。若有大量附生物，則可能影響蟹隻活動。蟹會定期退殼，退殼後，附生物多數也會於換殼時退去。

莊棣華表示，除了「板茗荷」和「藤壺」，海藻也是常見的附生物，捕捉活蟹時或會發現。

煮蟹前，需要特別處理嗎？

莊棣華表示，市民一般不會進食「板茗荷」和「藤壺」等附生物，但進食後也不會影響健康。蟹隻用鰓呼吸，並於捕食前作過濾用途。由於鰓部一般不會食用，煮食前一般去掉鰓部，所以清洗乾淨，就可放心煮食。

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責任編輯：羅嘉欣