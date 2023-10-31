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冰上火花丨美藉冰球員遇恐佈意外慘死　《冰上火花》首播神預言「刀鞋割喉」?

娛樂 11:55 2023/10/31

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Ian神預言冰鞋割頸意外?

由MIRROR三位成員主演的ViuTV劇集《冰上火花》昨晚（10月30日）首播，當中陳卓賢Ian飾演的「林千帆」是火花隊隊員林百威的細佬，惟他卻於溜冰場上當職員，負責處理冰場大小事務。

昨晚播出的一幕，講述林千帆跟一班學溜冰的小朋友解釋「焗鞋機」的作用，期間一名男孩反問林千帆：「乜你識打波㗎?焗到隻鞋火雞咁有用咩，打波講實力！」

冰上火花丨AK捱冷拍劇凍到狂流鼻涕　Ian直認入行後添無力感：令過往的信念崩塌

陳卓賢飾演林千帆一角！

Ian「開口中」：𠝹爆咗你喉嚨

此時林千帆說：「你幻想你打Ice champion決賽，二比二仲有最後半分鐘，你就係著住呢對『火雞』，接應隊友傳波，加速！扭過晒所有人，面前得番個龍門，入咗呢球你就係全場MVP，但呢個時候你對『火雞』甩咗出嚟。」

林千帆續說：「你想射波時候成個人撻咗落地，你對手隻冰鞋輾過你個身，𠝹爆咗你喉嚨，頸動脈啲血吧吧聲咁噴出嚟，𠝹埋呢度呢度呀，最後𠝹穿咗你個肚，但其實你未死㗎，然後你望住你啲腸一條一條咁跌晒落嚟，所以你依家知道冰鞋嘅安全有幾緊要啦！」個男孩最終被嚇到爆喊跟媽媽說：「媽媽我唔打波啦！」

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冰上火花丨全港最大室內溜冰場取景　陳卓賢公仔坐鎮成打卡位

英國發生恐怖冰球賽意外

Ian演的「林千帆」所說的幾句對白，既然跟前日(10月28日)英國的一場冰球比賽意外，既然不謀而合。

美籍冰球運動員強森（Adam Johnson）於挑戰盃比賽的第二節作賽時，由於對手突然失平衡，二人因而發生碰撞，最終強森頸部被對方的冰刀鞋割傷，傷勢嚴重兼嚴重失血，最終不幸離世，終年29歲。這件意外震驚國際，於現場採訪的英國《衛報》記者班尼特稱這是體育界中見過最可怕的事情之一。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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