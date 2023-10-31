張繼聰謝安琪張繼聰合作開期間限定店　Kay大讚阿聰為絕對的理想伙伴

▲ 張繼聰與謝安琪合作開Pop-up store。

張繼聰與謝安琪於兩年前各自成立自家品牌，二人即將首度合作開Pop-up store，於海港城由11月2日起一連7日期間限定舉行。



為迎接期間限定店，阿聰更私心邀請Kay加入古董車朋友團，一起為期間限定店拍下宣傳照，與電單車及太太一同留下倩影。

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首次合作開期間限定店

Kay笑言今次烈日當空下拍攝，自己相當豁出去：「平日我工作上的拍攝都比較溫文，多數係流漣咖啡店和書店，今次成個拍攝效果都比較粗獷有型，好設合阿聰嘅個性，對於我黎講都係耳目一新的體驗。但拍攝感覺又好輕鬆，因為阿聰經驗老到帶領住我，加上拍攝團隊又係阿聰的古董車朋友團，好似感覺上就係成班朋友一齊好輕鬆去郊遊，轉頭就有好多靚相，合作非常愉快！」



對於首次合作開設期間限定店，阿聰的品牌一直在推介古董車文化，分享稱：「這是屬於我們的一種生活態度，將舊物及經典文化態度發揚光大，向美麗年代的舊物致敬。」

至於今次與太太齊開Pop-up store的由來，他表示因為覺得太太的品牌一直做得很優秀外，並且彼此品牌都是透過衣服和小物去分享所重視的價值和生活理念。

而太太Kay回應：「阿聰佢上次個Pop-up store搞得好好，主要係我自己好羨慕，又有規模反應又好，上次嘅成功吸引咗我，覺得佢係絕對嘅理想合作伙伴，一齊去開Pop-up store。」

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品牌推出新系列



Kay指自己今次合作誠意十足，自己品牌特意推出新系列，就是以阿聰日常最愛穿着的啡色、藍色以及灰色為主，更設有同色系童裝，務求做到跨品牌情侶裝及親子裝。



至於由阿聰主理的品牌亦推出一系列新品，今季首次邀請到日本復古風畫家Louis Design合作，為品牌創作出多幅上世紀30、40年代風格的懷舊畫作。其中一幅「經典紳士和騎士握手圖」將會放進今季的衛衣上面，讓一件功能性的衛衣沾滿懷舊味道。