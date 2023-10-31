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照顧父母｜照顧癱瘓母10多年終崩潰　兒子跪地求母盡早去世解脫痛苦

家事百科 15:45 2023/10/31

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

兒子跪地哀求媽媽儘早離世，解脫痛苦。

為報答母親養育之恩，内地一名男子過去十多年來花上大量時間和金錢，耗盡精神及體力照顧癱瘓的母親，承受極大壓力，近日終崩潰支撐不住，向其母跪求「盡早去世」。不少網民對他的經歷深感同情，形容他是絕版孝男，「希望有人伸手援助」。

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綜合媒體報道，該名廣西年約30歲的男子，其母在10多年前癱瘓，當時家庭經濟仍可應付生活開支，全家人輪流照顧，他亦義無反顧擔起這個重責，一邊打工一邊照顧母親，

為了保持她身體乾凈，尿布都要換五六次，每天餵飯，花3小時擦身拍背。

他坦言，照顧母親不僅花了他所有的時間，還耗盡了所有的積蓄去買藥醫病，現時家庭財政陷入困境。

十數年的艱難歲月過去，他亦由一名十多歲的年青人，轉眼成為飽經風霜的大叔，付出所有的心血和耐性，讓他心力交瘁，最終崩潰哭成淚人並請求母親，「今天給媽媽下跪磕頭，從今以後簡單照顧，不求百年，只希望媽媽早登凈土，不受折磨」。言語間表達了他內心的無奈和無助，直言無法再承受巨大的生活壓力，

希望母親可以盡早去世、不再受苦，因為這樣拖下去，全家人也跟著不好受。

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聞者心酸，不少網民對他的遭遇和付出表示同情和支持，認為他是一個堅強的孝子，「那種壓力真的常人無法理解」、「你已經做得很棒」。

網民指，自己亦曾長期照顧親人，身同感受箇中的辛酸，「照顧生活不能自理的老人，真的很不容易，還要幫她處理 吃喝拉撒，沒有時間出去玩」，「就算自己病了也要去幫爸換尿布，打理3餐，這種無奈，這種累沒人理解」。同時，亦有網民幫忙呼籲，公眾向他伸手援助，解決當下困境。

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責任編輯:王明芳

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