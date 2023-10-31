新聞之花丨前TVB主播身材太好被「溫馨提示」　孫雪祺離巢大解放騷泳照【多圖】

▲ 孫雪祺離巢後大解放，網民有眼福啦！

前TVB財經主播孫雪祺（Gigi）早前宣布離巢，結束5年的賓主關係。Gigi早前在訪問中披露TVB對主播的要求，擁有一副姣好身材的她曾因分享靚相而被「溫馨提示」，指其身材較為突出，分享照片時需要注意，別貼出下水或沙灘照。

如今已離巢的她則大方表示，若然大家都喜歡，或會偶爾分享這些類型的照片。

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▲ 孫雪祺早前離巢效力5年的TVB。

事業線若隱若現

Gigi講得出做得到，近日到泰國布吉旅行，連日來在社交網站分享旅遊點滴，與眾同樂。除到了充滿土耳其風情的餐廳觀賞日落美景，她亦「女泰山」上身爬上大樹打卡，來個親親大自然。Gigi穿上吊帶裙時難掩豐滿上圍，事業線若隱若現，同時晒出一雙白滑美腿，向網民大派福利。

正所謂福利不會嫌多！Gigi最新帖文罕有貼出泳衣照，穿上黃色比堅尼在大海前擺出甫士留倩影，繼她離巢後首次晒出泳衣照。未知是否受慣舊公司要求的影響，Gigi影泳衣照時不禁用手臂遮胸，顯得較為害羞，不過仍然見到事業線若隱若現！

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帖文一出勁吸like，網民留言嫌她過份保守，叫她不要遮住：「唔好遮住啦~咁難等到三點式~~~😭😭😭」、「請張開雙手😍😍😍」、「拍照保守了哇😮」、「再放多一些😍😍」。

碩士畢業生

現年31歲的孫雪祺（Gigi）畢業於上海師範大學英語系學士及香港中文大學新聞系碩士，曾於2012年至2013年擔任東方衛視實習生，之後於2015年至2017年成為亞太第一衛視記者。

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2018年，她正式加入TVB成為財經記者，先後主持《普通話新聞報道》、《普通話財經消息》、《普通話天氣報告》、《交易直播室》及《財經演義》等節目。

除了是財經組記者及主播外，亦兼任天氣主播，靠著甜美臉孔及驕人上圍，成功俘虜網民的心。

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內外兼備的Gigi離開TVB後，隨即接job首度擔任司儀，進軍KOL界的她廣告不斷，大受客戶歡迎。

回復自由身的她，將工作與旅遊取得平衡，見其社交網站不時晒出四處出遊的相片，實行「work-life balance」的生活。

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