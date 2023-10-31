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食用安全丨用保溫杯裝咖啡茶會中鉛毒？　專家拆解迷思+教1招免釋出毒素

食用安全 13:07 2023/10/31

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用保溫杯裝咖啡茶會中鉛毒？專家拆解迷思，教1招免釋出毒素。

氣溫下降，不少人都會用保溫杯盛載熱飲。坊間常說，用不銹鋼材質的容器裝咖啡、茶等飲料，有機會釋出毒素，到底孰真孰假？台灣有專家指出，不銹鋼在一個情況下或會釋出重金屬，並分享正確清潔保養的貼士。

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北榮職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌在節目《健康2.0－名醫觀點》中拆解迷思，指除非不銹鋼表面已出現鏽蝕情況，否則當接觸到酸性物質，其實不易釋出重金屬，包括鉛、鎳、鉻等。

楊振昌續指，一般飲料不會導致不銹鋼溶解出重金屬。至於坊間經常有講法，指不銹鋼杯不適合裝咖啡、茶、中藥、牛奶等，他表示最主要的問題是容易滋生細菌。

他解釋，用不銹鋼容器盛載咖啡、茶、中藥等飲料，容易殘留污垢，如果沒有徹底清洗乾淨，可能會滋生細菌，而牛奶、豆漿等富含蛋白質的飲料，如在常溫下放入不銹鋼容器中，亦容易導致細菌滋生。

楊振昌提醒，喝完飲料後應立即清洗，需要時可使用軟刷或專用刷具，並配搭清潔劑。他又建議一星期使用一次專用清潔劑，清洗不銹鋼容器。

他又補充，消費者挑選保溫杯時，可留意數字編碼,一般建議選擇304或316不銹鋼，至於200不銹鋼的抗氧化及抗鏽蝕效能較低，長時間使用後容易產生鏽蝕。

重金屬積聚可損肝腎

中大生命科學院副教授何永成指出，保溫杯的不銹鋼塗層是由鐵及其他金屬聚合而成，長期用保溫杯儲存酸鹼值過高的飲品，如檸檬汁、茶，就會侵蝕不銹鋼塗層，釋出金屬物質。

何永成指，每款保溫杯的製造成分不同，若當中含鉛和鎘等重金屬，重金屬更有機會積聚在體內，損害肝、腎功能。

3類飲品勿放保溫杯

消委會提醒，有3類飲品不宜放進保溫杯：

  • 保溫杯切勿用來裝載酸性強的西柚汁、橙汁等果汁飲品或乳酸飲品，以免飲品易變壞；
  • 亦勿用來載有氣的碳酸飲品，例如汽水，以免成內部壓力過大使飲品噴出
  • 不要長時間盛載濃茶、咖啡等味濃飲品，以免味道和顏色殘留。

保溫杯使用錦囊：

  • 避免盛載酸鹼值過高的飲品，例如鮮奶、檸檬汁、茶及汽水，以免侵蝕不銹鋼塗層。
  • 若產品有異味，可用熱水加1小匙食用小蘇打粉，浸泡半小時至1小時後沖洗乾淨。
  • 切勿使用含有氯的漂白劑、鋼絲刷、潔而亮、濃縮清潔劑等清洗，因為會造成刮傷、生鏽和損壞。
  • 宜用海棉、軟布、軟刷及溫和的洗潔精清洗，不要用百潔布、鋼絲刷或硬的刷子洗刷內櫳，以防刮損。

《消費者報告》測試10款保溫杯

美國《消費者報告》曾測試市面10款保溫杯，包括保溫效能、杯蓋易清潔度、杯中膠圈可否拆除、膠圈可否更換。結果如下：

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責任編輯：羅嘉欣

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