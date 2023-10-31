食用安全｜內地女食生醃大閘蟹　放落口驚覺仲識郁：用鉗夾我！【食安拆解食生蟹風險】

▲ 有內地女在網上分享食外賣經歷，指自己被生醃大閘蟹的鉗夾了一下。

大閘蟹都可以生食？近日有內地女生在網上分享，食用外賣生醃大閘蟹的經歷，指自己一開始沒留意，將蟹放入口中才驚覺螃蟹仍然活著，更表示自己螃蟹用鉗夾。事件引起網民熱議，有人認為商家做法令人髮指，亦有人指生醃河蟹河蝦為傳統吃法。不過食安中心就曾警告，食用生醃蟹有可能感染細菌及寄生蟲。

最新影片：

該名女子在社交平台小紅書以「太離譜了，外賣的生醃大閘蟹咬我」為題上載影片及文字，從影片中可見，螃蟹雖然已被斬件，但女子用筷子觸碰蟹腳後，蟹腳居然出現明顯動作，「蠢蠢欲動」。女子表示，自己裝盤時沒發現螃蟹依然活著，結果咬了一口之後，螃蟹居然「用牠的鉗子夾我」，令她被嚇到。

帖文發布後引來不少網民留言，有人批評將屬於河蟹類的大閘蟹生醃，是罔顧客人健康，「這店家也太離譜了吧，我一個不吃生醃的，都知道生醃一般都是醃海產品，很少有搞河裡的」、「海蟹生醃就算了，這商家河蟹生醃不怕食客吃出問題」。亦有自稱遼寧省盤錦市的網民指，生醃河蟹乃是當地傳統吃法，「很多人這麼吃，外邊飯店烤肉店也會有」、「土生土長盤錦人，河蟹、蝦爬子都醃」，不過就被其他人反駁「有些傳統並不一定是好的」。

點擊睇更多網民留言：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

其實無論是海蟹抑或河蟹，食用生醃蟹都有一定的風險。根據食安中心資料，生蟹可能帶有細菌（例如霍亂弧菌及副溶血性弧菌）和寄生蟲（例如衞氏並殖吸蟲，又稱肺吸蟲）等不同的病原體。以酒、醋、豉油、蒜頭、辣椒等醃製生蟹都不能消滅這些微生物。只有徹底烹煮食物，才可避免這些病原體引致的疾病。

市民若進食了受污染的醃製生蟹，因應病原體種類，有機會患不同疾病和出現不同病徵。例如霍亂弧菌可引致霍亂，從而引起嚴重腹瀉及嘔吐等症狀，並可導致脫水。若未能及時治療，霍亂可能會致命。另一方面，肺吸蟲可在體內遷移一段時間，常最終到達肺部並引致肺部疾病。肺吸蟲一旦入侵人體腦部，可引起腦膜炎症狀。感染肺吸蟲後，症狀一般會在數周出現，其病情可持續多年。其他病原體如副溶血性弧菌等，可致食物中毒，症狀包括腹瀉、腹痛和發燒。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣