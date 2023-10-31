  • 28°C
香港時間 : 20231031日 (週二) 13:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港人在北京丨與吳若希演攤牌戲谷到眼紅紅　陳展鵬：希望演到嗰種真實感

娛樂 12:45 2023/10/31

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

台慶劇《香港人在北京》進入結局篇！

台慶劇《香港人在北京》進入結局周，昨晚（10月30日）講到Helen（吳若希Jinny飾）踢爆港仁（陳展鵬飾）隱瞞與蘇菲（蔡潔飾）同遊珠海，Helen嬲爆向港仁興師問罪。

港仁解釋隱瞞此事只是怕她胡思亂想，Helen聞言再度怒火中燒鬧爆港仁，港仁又反斥Helen暗中調查他，拋下一句：「我哋兩夫妻，搞到你查我我查你，咁就叫做信？」最終Helen嬲爆離家出走，兩夫妻關係陷入冰點！

香港人在北京丨吳若希胞弟畢業相告別高中　吳梓楓隨家姐入行當模特兒

展鵬同Jinny呢場攤牌戲勁有戲味。

展鵬與Jinny於這場攤牌戲演繹到位，兩人你一言我一語谷到眼紅紅，Jinny的落淚表情更是令人心噏！

講到Jinny於《香港人》的演出獲讚有驚喜，展鵬說：「作為佢嘅拍檔當然為佢感到開心，證明我同佢嘅互動好有火花！之前同過唔少女演員合作，但同Jinny合作係有啲唔同，始終佢演戲經驗比較新，但佢對角色拿捏得恰到好處，演出笑中有淚嘅感覺。」

展鵬現實中跟老婆嘈吵？

展鵬受訪時坦言這場攤牌戲拍了幾個Take：「我希望盡量搵到個好節奏，演到嗰種真實感。畢竟我哋都結咗婚係過來人，現實中喺屋企少不免都有啲嘈吵同磨擦，有時都會傷到個心，更何況我同Jinny喺套劇中有第三者介入，係件好嚴重嘅事，希望呢場戲演到嗰種真實感。」

提到不少網友大讚他與Jinny火花十足，展鵬說：「我對Jinny嘅評價都好高分，平時我好少同對手講應該要點演，我覺得真正嘅好拍檔要因應住大家嘅感覺去合作，亦都好多謝Jinny咁信任我，如果佢唔信任我，出到嚟嘅CP感唔會咁強。」

點擊圖片放大
+6
+5

梁漢文彈琴冧吳若希勁浪漫

另邊廂，離家出走的Helen陰差陽錯下搬到張帥（梁漢文Edmond飾）家中「同居」，Helen遂發現張帥家中有一間神秘的房間，好奇張帥是否如電影《格雷的五十道色戒》的男主角一樣置有「玩具房」！

但原來該神秘房間並非「玩具房」，只是張帥擺放鋼琴的房間，他向Helen躺開心扉透露自己是單親家庭長大，其中一部鋼琴是獨力湊大他的媽媽所贈送，惟5年前媽媽過世，之後他便失去寫歌的靈感，最終在Helen的鼓勵下，張帥學會釋懷並為Helen演湊鋼琴。

梁漢文帶Jinny去拍拖搵番戀愛嘅感覺。

對於這場彈琴戲，Edmond在花絮片中透露是他最印象深刻的一場。

他說：「我好重視呢場戲，因為我知道呢個劇情對部劇好重要，喺講晒自己嘅心底話之後，再要打開鋼琴去，係我好深感受嘅一場戲。」

最新影片推介：鄭子誠劉倩怡專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】鄭子誠相伴抗情緒病令愛昇華　劉倩怡學懂去愛：感覺找回生命的核心

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

香港人在北京丨吳若希胞弟畢業相告別高中　吳梓楓隨家姐入行當模特兒
11:26 2023/10/30
香港人在北京丨吳若希胞弟畢業相告別高中　吳梓楓隨家姐入行當模特兒
香港人在北京︱蔡潔大晒白滑玉背搶鏡　Jacky成上位花旦被指與李佳芯撞樣【多圖】
13:39 2023/10/25
香港人在北京︱蔡潔大晒白滑玉背搶鏡　Jacky成上位花旦被指與李佳芯撞樣【多圖】
香港人在北京丨傅嘉莉「床戰」洪永城爆喜劇潛力　Kelly憑實力擺脫御用邪花稱號【多圖】
13:39 2023/10/27
香港人在北京丨傅嘉莉「床戰」洪永城爆喜劇潛力　Kelly憑實力擺脫御用邪花稱號【多圖】

你可能感興趣

香港人在北京丨吳若希胞弟畢業相告別高中　吳梓楓隨家姐入行當模特兒
11:26 2023/10/30
香港人在北京丨吳若希胞弟畢業相告別高中　吳梓楓隨家姐入行當模特兒
香港人在北京︱蔡潔大晒白滑玉背搶鏡　Jacky成上位花旦被指與李佳芯撞樣【多圖】
13:39 2023/10/25
香港人在北京︱蔡潔大晒白滑玉背搶鏡　Jacky成上位花旦被指與李佳芯撞樣【多圖】
香港人在北京丨傅嘉莉「床戰」洪永城爆喜劇潛力　Kelly憑實力擺脫御用邪花稱號【多圖】
13:39 2023/10/27
香港人在北京丨傅嘉莉「床戰」洪永城爆喜劇潛力　Kelly憑實力擺脫御用邪花稱號【多圖】
吳若希 陳展鵬 香港人在北京 電視劇 蔡潔 梁漢文 演員

最高瀏覽

十優港姐丨麥明詩認與盛勁為拍拖　坦言彼此對結婚有共識
十優港姐丨麥明詩認與盛勁為拍拖　坦言彼此對結婚有共識
床蝨為患︱英法床蝨為患酒店是高危地點　資深空姐分享3大實用貼士免帶蝨回家
床蝨為患︱英法床蝨為患酒店是高危地點　資深空姐分享3大實用貼士免帶蝨回家