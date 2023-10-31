兒童健康丨4個月大男嬰睪丸藏胎兒　兒科醫生做手術切除解構原因

▲ 兒科專家為4個月大的男嬰進行手術。網上圖片

內地發生罕見病例，一名4個月大男嬰銘銘（化名），其睪丸竟然內藏「寄生胎」，小兒外科專家為這名僅4個月大的男嬰進行手術，成功取出「胎中胎」，而這個情況在全球發生機率僅50萬分之一，而睪丸內的「寄生胎」已知案例更是個位數。

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綜合內地傳媒報導，黎姓女子去年懷孕，過程順利做足產檢，但到今年4月懷孕30周時在一次的產檢中發現胎兒異常，結果發現胎兒左下腹腔有一枚大小約6公分的異物，當時醫生判斷疑似「寄生胎」。

男嬰順利出世，醫生發現他下腹部脹大，到了今年9月，黎女帶銘銘檢查。結果發現，胎體從左側轉移到右側，並開始出血壞死。原本銘銘由於寄生胎，左側睪丸就缺失，如果再「連累」右側就麻煩了。而且胎體在腹腔裡已壓迫腸管，等到5個月寶寶加固，很可能發生腸道扭轉，那時危害更嚴重。醫生表示，孩子即將滿4個月，也符合手術標準，已經到了最適合的切除時機。

10月中旬，經過1小時手術，醫生成功切除完整胎體。經過針對性的治療護理，孩子目前恢復良好。

兒科醫生指，寄生胎其實是原為同卵的雙胞胎，其中一個沒有發育完成，便被包裹在另外一個胎兒裡面，形成「胎中胎」，通常最終需手術分離。

醫生表示，寄生胎是一種罕見的先天性疾病，可透過手術治療。因寄生胎較小，難以發現，有的人甚至到成年後，身體出現異常做檢查時才發現。不過它仍然屬於良性腫瘤，長時間存在於人體有較大危害，所以適當時機需要切除。

他指出，寄生胎不完整，並不是真正意義上的生命，牠靠吸宿主的營養而生，即使存活下來也沒有任何作用，反而會危害正常胎兒的健康。

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責任編輯：王明芳