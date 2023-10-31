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高脂飲食｜19歲仔長期食重油外賣突腹瀉狂嘔入ICU　竟抽出「牛奶血」險喪命

食用安全 15:51 2023/10/31

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長期食重油外賣，19歲仔突腹瀉狂嘔入ICU，竟抽出「牛奶血」險喪命。

近年外賣盛行，不少人為方便而選擇叫外賣，但同時亦帶來健康風險。近日，内地一名19歲男生因長期食外賣，突腹瀉狂嘔入住醫院深切治療部，體内竟抽出「牛奶血」險喪命。

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據《陝視新聞》報道，浙江寧波一名19歲男生身高1米7，體重190斤（約209磅），因長期食重油、高脂、高糖的「重口味」外賣，再加上平時少運動，早前突然腹痛、腹瀉、嘔吐入住ICU。醫生檢查後發現，該名男生的血脂超標100多倍，體内抽血樣本竟呈牛奶色，最後診斷為高脂血症導致的急性重症胰腺炎。

寧波大學附屬第一醫院深切治療部副主任葉繼輝解釋，病人出現「牛奶血」，是因他攝取過量脂肪，小腸消化吸收後形成細小的乳糜微粒進入血液。當乳糜微粒累積至一定程度時，血清就會由原本清澈透明的淡黃色變成奶白色的黏稠液體，醫學上稱之為「乳糜血」。

他指出，人體在正常情況下，胰酶在胰腺內處於未被激活的狀態，不會對人體造成損害，但一旦出現急性胰腺炎，胰酶被異常激活，就會影響胰腺自身及胰腺周圍的組織、器官。

急性胰腺炎可令人產生過度免疫反應，出現全身炎症反應症候群，導致內臟損傷、功能衰竭，嚴重甚至會導致死亡。葉醫生指，該名男患者在入院時已出現急性呼吸窘迫症候群、嚴重呼吸衰竭、腎功能不全、繼發腹腔感染等症狀，情況非常危急。所幸經過約2周治療後，救回患者性命。

「牛奶血」可致血管栓塞增中風風險

香港紅十字會輸血服務中心醫務總監李卓廣醫生曾受訪，解構「牛奶血」的成因。他表示，牛奶血是由於吃得太肥膩，長期過量吸收油分，令原本呈半透明金黃色的血漿和血小板變成奶黃色。

李醫生指出，血液中的三酸甘油脂過高，可引致胰臟發炎問題，會令血脂增加出現「牛奶血」，長遠令血管栓塞，增加患心臟病及中風風險。

他提醒，市民應少食高脂食物，例如打邊爐時，少吃肥牛等肉類、生根、響鈴及不要點麻辣湯。而餐飲盡量不選擇咖啡或茶，可選擇檸水，又或在餐後2、3小時才喝茶或咖啡，待身體有充足時間吸收食物中的鐵質，同時適量進食含豐富鐵質的食物。

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責任編輯：羅嘉欣

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