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寫真女王丨周秀娜騷玉背盡現皮包骨　暴瘦惹網民擔心：瘦到前後都無晒

娛樂 14:04 2023/10/31

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

周秀娜瘦至「皮包骨」！

周秀娜（娜姐）在2009年推出首本寫真集《Kissy Chrissie Saipan》，並在書展期間錄得接近3萬本銷量，其性感吃雪糕、刷牙的相片，成為話題，至今也令人印象深刻。

這位「寫真女王」默默轉型為實力派演員，並在近年多次被指身形暴瘦，令網民擔心其身體響起了警號！

電影《尾隨》吉隆坡舉行開機發佈會　古天樂與周秀娜合演夫婦：又要被我糟質

娜姐瘦至皮包骨

娜姐最近在馬來西亞參與電影《尾隨》的拍攝，她在社交網分享這段時期的工作照、美食照，但美女與美食都不及帖文中的第一張相搶鏡，皆因身穿三點式的娜姐盡現「皮包骨」的身形，實在是瘦得太過份！

不少網民指娜姐是過瘦、「瘦到前後都無晒」，又留言對她表達關心：「食多d（啲）野（嘢）喇」、「陰公成個人瘦晒」。

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娜姐屢被指暴瘦

「太瘦」、「過瘦」的留言不時在娜姐的社交平台上出現，她也未有理會被指「Ipad胸」而收起泳衣相。

在今年6月，娜姐現身公開活動時，她指自己當時因吃了不少生日飯而肥了很多，並指：「已經推咗好多，驚食太多會肥」。

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由寫真女王至實力派演員

娜姐推出過寫真、曾進軍日本模特兒界，又曾成立個人內衣品牌，並於2017年初退出內衣生意，以專心發展演藝事業。

娜姐在電影《分手100次》中以素顏登場，為相當大的突破，並憑主演電影《29+1》的林若君一角獲提名《第37屆香港電影金像獎》最佳女主角，並於台灣影評人舉辦的《2017第六屆高登電影獎》（華語電影）中 獲頒「華語電影最佳女主角」，足見其演技備受認可。

在2018年，娜姐入行十周年，她宣布自組工作室。在2022年，她更憑《馬達・蓮娜》再獲提名金像獎最佳女主角。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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