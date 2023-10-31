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35+ LOVE丨趙慧珊獲暖男檸檬去核感貼心　趙頌茹被楊淇分享觸動眼泛淚光

娛樂 13:02 2023/10/31

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

《35+ LOVE》內眾人晚飯後進行卡牌遊戲。

ViuTV全新戀愛真人騷《35+ LOVE》內，為3位單身女藝人物色新對象，她們將參與一場「16小時約會法則」的戀愛實驗；先被安排入住6日6夜dating camp，與一眾特選男士配對。

之後，眾人進行3小時、4小時及9小時單獨約會，再決定會否進一步發展；而全程有「戀愛觀察員」陳柏宇、練美娟及葛綽瑤，與觀眾一起追看三位能否成功告別單身。 

陳柏宇認為結婚不等於約束　不婚主義者練美娟：結婚是不必要的

（左起）「戀愛觀察員」葛綽瑤、陳柏宇及練美娟。

型男展現細心
 
昨晚（10月30日）播出的《35+ LOVE》講到，趙頌茹（阿Yu）、趙慧珊（Aka）及楊淇（Kate）展開6日6夜的dating camp旅程，率先認識3位型男區顯揚（Austin）、徐灝晴（Hugo）及徐澤銘（Marcus）。

在今晚（10月31日）的《35+ LOVE》，眾人開始分工合作，一同準備入camp後的第一頓晚餐。

（左起）3位女參加者：趙慧珊、趙頌茹及楊淇

煮食過程中，3位型男積極地展示其細心一面，Austin主動把檸檬核去掉等「暖男」行為，更獲Aka大讚貼心。 
 
為加深對彼此的了解，眾人晚飯後進行卡牌遊戲，抽牌者需要指定其中一人回答卡牌上的問題。

阿Yu被問到「每日最期待的事情」時眼泛淚光。

阿Yu突然情緒激動

當阿Yu被問到「每日最期待的事情」，她沉默片刻後表示，每日最期待完成所有工作後回家打開家門，因為可以看見家人在門前迎接自己。

之後，Kate分享「最後悔的事情」，原來與媽媽有關，眾人聞後紛紛被觸動，而阿Yu的情緒更突然變得激動，眼泛淚光。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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