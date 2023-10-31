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三代同堂丨曹敏莉為爸爸70歲賀壽曝強大基因　3子女讀最貴國際學校多才多藝

升學教育 14:07 2023/10/31

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曹敏莉及曹敏寶為爸爸慶祝70歲大壽，曹家強大基因個個靚仔靚女。

家人健健康康、齊齊整整絕對是幸福之事。2003年港姐冠軍曹敏莉（Mandy）昨日（30日）在社交網站上載三姊妹為爸爸慶祝70歲生日的照片，三代同堂一同為曹爸爸賀壽，幸福滿瀉，網民紛紛留言祝賀。從三代同堂的照片中更可見曹家強大基因，全部都是高顏值！

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照片中，坐在中間的主角曹爸爸笑容燦爛，三代同堂的照片可見曹家強大的基因。除了有遺傳高顏值的三姊妹，以及公公隔代遺傳孫子輪廓深邃，孫女和婆婆皆優雅溫柔如餅印。難怪曹敏莉也在帖文以英文送上祝福：「祝我超棒的爸爸70歲生日快樂！現在你知道我的基因來自我愛的爸爸，如美酒般陳年！」

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現年41歲的曹敏莉婚後淡出幕前，專心相夫教子，悉心栽培三名子女，大女Dora已經12歲，二仔Marco則10歲，還有一個7歲的細仔Leo。曹敏莉和丈夫花費不菲培育他們成為多才多藝的精英，當中二仔更是籃球健將；他們更安排子女入讀深受富二代歡迎的漢基國際學校，學費貴絕全港，單是學費支出每年已逾80萬元。

一家五口現居於半山過千呎複式豪宅。家人健康三代同堂，生活無憂、幸福美滿，子女出類拔萃可謂：「人生勝利組！」

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責任編輯：王明芳

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