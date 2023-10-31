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【非法得益】為1.2萬報酬處理250萬元非法德益　運輸工認洗黑錢判監28個月

社會 13:20 2023/10/31

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區域法院。（資料圖片）

33歲運輸工疑為1.2萬報酬提供3萬銀行戶口予三合會成員，處理1宗電話騙案的非法得益，涉案帳戶最終被發現處理逾249.5萬元款項。涉案運輸工今（31日）於區域法院承認3項洗黑錢罪，判監28個月。暫委法官判刑指，被告收受報酬開設帳戶，很大可能知悉涉及違法行為，而犯罪集團缺乏相關帳戶亦難以犯案。
被告吳進淋（33歲，運輸工人），今承認3項洗黑錢罪，事發於2021年5月29日至2022年3月14日。

代表律師求情時指，被告因疫情後找不到工作，一時愚蠢下受人指示犯案。被告家庭貧困，兒子剛出生，被告需供養父親及資助胞妹於外地讀書。代表律師指，被告曾因壓力，曾於獄中以上吊，幸被及時發現獲救。

暫委法官判刑時指，涉案金額共逾249.5萬元，控罪持續時間分別為4個月、7個月及9個月，被告於1名有三合會背景人士指示下開設銀行帳戶，獲共1.2萬元報酬。

暫委法官指，被告收受金錢下開設帳戶，很大可能知悉涉及違法行為，而犯罪集團缺乏相關帳戶亦難以犯案，就三罪判被告入獄28個月。

案情指，2022年2月4日下午，1名身分不詳人士聯絡受害人，並冒充為其叔父，受害人因而轉帳3筆總額共40萬元款項至陳嘉輝名下銀行帳戶，而受害人女友則轉帳38萬元款項至高維安名下銀行帳戶，受害人翌日凌晨聯絡真正叔父後，才揭發被騙遂報警。

控方指，以上各筆轉帳後幾分鐘內，相同金額的款項分別由陳及高的帳戶被轉帳至被告所持的銀行帳戶，即南洋商業銀行帳戶、理慧銀行及眾安銀行帳戶。

2021年10月15日至2022年2月8日期間，被告曾於南洋帳戶進行存款交易48次，總額逾82.4萬元。至於2021年7月22日至2022年3月1日期間，理慧帳戶則有520次存款交易，總額逾110萬元，而2021年5月29日至2022年3月14日期間，眾安銀行帳戶則有205次存款交易，總額逾56.4萬元。

被告於2022年3月17日被捕，警誡錄影會面中，被告稱約於2021年9月，為4,500元報酬，把包括眾安等銀行帳戶借給三合會人物「阿權」。及至2022年1月，被告向「阿權」出售南洋帳戶，獲3,000元報酬，同年2月初，被告在「阿權」指示和陪同下︳於南洋商業銀行的分行提取38萬元，然後把錢交給「阿權」。被告稱不知道有詐騙得益存入其銀行帳戶。

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記者：梁錦麟

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