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2萬谷生B丨生不生B不是錢可以解決的問題 鄭丹瑞專欄：無配套等於將錢掉落鹹水海

育兒資訊 18:57 2023/10/31

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

政府2萬元鼓勵生仔，鄭丹瑞在專欄提出看法。

「到底有無人因為兩萬蚊就嗱嗱聲去生BB？」好事之徒問一眾損友。「10年前已經有一個廣告話，養大一個小朋友要400萬元，計埋通脹，10年之後嘅今日，要養大一個小朋友，又點止400萬元？」損友甲答：「問題根本就唔係錢可以解決，就算你俾兩萬蚊嘅10倍我，但係生兒育女方面嘅配套設施完全唔配合，根本上就係將啲錢掉咗落鹹水海！」

甚麼是生兒育女方面的配套設施？「譬如產假、譬如居住環境，同埋工作環境，而重中之重，係教育。」損友乙搶着回答。在前人的「天生天養」理論和「養兒一百歲，長憂九十九」之間，現代父母選擇了後者；在「天生天養」理論和「求學必定求分數」之間，現代父母同樣選擇了後者；在「天生天養」理論和「有瓦遮頭」之間，現代父母繼續選擇了後者！似乎，「天生天養」理論已經不合時宜，「父母生、父母養」才是真理。

童學園
【童學園】嶺南大學香港同學會小學　小班活動教學提倡關愛文化

成長期間，早早為孩子買定教育基金，孩子長大後，即使已自立門戶，仍然要為他們的支出埋單，自己死慳死抵，也要多買一個單位，不是為自己養老，而是為孩子養老而義無反顧。新一代目擊自己父母層層難關，愈來愈難過，深深感覺到，待自己結婚後，可能根本跨不過去，開始氣餒；於是，就進入了後現代關係。

新理論是：明知道養兒育女是遙不可及的任務，那何不索性兩口子過二人世界直到地老天荒？！二萬元由二人世界，變成三人「辛」世界，性價比說不過去吧！

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