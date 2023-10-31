【理大暴動】涉理大外參與暴動6人罪成囚5年　官指指示威者猶如熟練的軍隊

▲ 理大暴動。（資料圖片）

2019年11月中警方封鎖理工大學期間，有人於網上發起「圍魏救趙」行動，213人於油麻地被捕。當中6人經審訊後被裁定暴動等罪罪成，今（31日）於區域法院分別被判監5年。法官判刑時指，本案暴動是本港有史以來其中一場最嚴重及最暴力的暴動。法官指示威者猶如熟練的軍隊，暴動明顯並非突發。

6名被告為陳彥宏（17歲）、張穎瑜（19歲）、朱國智（27歲）、杜文曉（17歲）、高天祐（18歲）及林鳳芝（18歲），早前被裁定1項暴動罪罪成。

法官判刑時指，本案不受爭議的是有人於網上呼籲組織戰線，當日大量示威者和警方對峙，並帶有物資，投擲逾250枚汽油彈。法官指，當日示威者猶如熟練的軍隊，暴動明顯並非突發。

法官續指，當晚示威者不但堵路，還向警方投擲雜物及磚塊，示威者行為極度暴力，目無法紀。法官指，本案暴動是本港有史以來其中一場最嚴重及最暴力的暴動，全港學生均需停課，店舖亦無法營業，考慮所有因素後，判6名被告入獄5年。

案情指，示威者當晚於案發地點聚集，投擲至少251枚汽油彈，警方隨後於窩打老道至咸美頓街一帶展開圍捕，213人當場被捕，包括涉案6名被告。

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記者：梁錦麟