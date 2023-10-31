星二代丨姚瑩瑩培育12歲仔仔成小飛魚　首次參加中學水運會連摘3獎牌

▲ 好叻仔!

圈中單親媽媽姚瑩瑩一直獨力用心培養兒子成材，而兒子梁淦賢（Evan）亦不負媽媽所望，在最近的學校水運會中連摘3獎牌，令媽媽非常驕傲，將照片放上網跟網友分享喜悅。

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現年12歲的Evan，在新加坡國際學校（香港）就讀，姚瑩瑩為囝囝選擇一條龍升學安排，由小學原校升讀中學課程，而Evan一升上中學首次參加水運會，就已經連摘3獎牌，企上第一名的頒獎台，非常叻仔!

日子有功，Evan勤力練水連帶身型都非常Fit，身形修長之餘都有胸肌和腹肌，姚瑩瑩開心地以英文留言：「時隔多年第一次學校游泳比賽在大型泳池舉行，祝賀所有學生和houses！我玩得很開心，歡呼！」

現年51歲的姚瑩瑩於2011年宣布未婚懷孕，誕下兒子梁淦賢（Evan），兒子生父一直成謎，多年來一直獨力照顧兒子。

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新加坡國際學校制度嚴謹

創辦於1991年的新加坡國際學校 （香港） （Singapore International School (Hong Kong)）學費不菲，設幼兒教育、小學及中學部，中五及中六設有IB課程，提供英語及中文（普通話及簡體字）雙語教學。

芸芸國際校中，有指新加坡國際學校的教育制度較嚴謹，吸引不少家長為子女報讀，星二代學生包括趙薇女兒、吳鎮宇兒子、陳豪陳茵媺子女、姚瑩瑩兒子等。而據學校官網資料顯示，新加坡國際學校小學部全年學費為$149,700，中學部則收$193,100，而中五及中六IB預科課程，全年學費更高達$235,700。

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責任編輯：陳麗薇