珍惜眼前丨36歲前模特兒骨癌離世遺2幼女　愛妻號老公歷數年焦慮終走出低谷

▲ 36歲前模特兒骨癌離世，愛妻號老公歷數年焦慮終走出低谷。

幸福非必然！Kenji是一名兩孩爸爸，其曾為雜誌做模特兒的太太Priscilla於6年前因癌病而離世，當年留下一對年僅3歲及5歲的小女兒。面對愛人離開，他承認曾為此一厥不振，後來更身陷焦慮，需要向精神科醫生求醫，花上數年時間才漸漸走出人生低谷。腦海中曾閃過自殺念頭的Kenji指，若不是家人、醫生的陪伴支持，自己可能已走上一條不歸路，因此呼籲同路人切勿將情緒藏起，而且要珍惜眼前人。

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Kenji接受TOPick訪問時，自己與太太一直相當恩愛，一家四口雖非大富大貴，但亦過得相當幸福。不過，這種幸福，卻於2017年太太證實患上骨癌時而被打破。他憶述，太太初期病徵其實並不明顯，只是左腳膝蓋無端端起了一粒凸起的小東西，而且不帶痛楚。為慎重起見，Kenji陪同太太前往醫院檢查，豈料一照CT，醫生已面有難色指，太太情況並不樂觀，經抽取組織化驗，終於證實患上骨癌。當下太太便需要馬上進行手術，將腫瘤切除，並接受化療及電療，惟不幸的是癌細胞始終不受控制，3個月後更擴散至太太盆腔位置。對於當時醫生再進行手術的建議，Kenji那時卻猶豫起來:

太太做完腳部手術時，已經元氣大傷，如果再做盆腔手術，我怕她根本承受唔到，因此同太太商量後，我地最終決定唔做手術。

為了放手一搏，Kenji其後亦曾試過放下香港工作，與太太北上接受中醫治療，不過卻沒有阻止到癌細胞的擴散，他指太太與癌魔鬥爭了1年零2個月，最終撒手人寰，終年36歲。他指太太離世後，自己彷彿被掏空般。其實由太太初期發現患病時，Kenji的身體已開始有莫名不舒服，直到她病逝後，自己情況更為嚴重，一度難以呼吸，需要送入急症室，由於身體一切檢測報告正常，醫生遂建議他向精神科求醫，最終確診焦慮症。

太太的離世，對於Kenji來說是一個相當大的打擊。他指作為一名父親及男人，於2名幼女及外人面前許多時均要裝作堅強，但其實每當夜欄人靜時，他總會不期然躲於一角靜靜哭泣。他指自己精神情況最差時，根本無法工作，令經濟及心理上都面對很大問題。慶幸於人生最低谷時，身邊仍有家人醫生鼓勵支持，令他漸漸重拾意志，並建立起自己的裝修生意，讓一家生活重回正軌。

太太離世後，其實我好掛住佢，真係有閃過自殺念頭，但我知自己要振作，仲有2個女，我唔可以放棄自己...

6年過去，Kenji至今仍然難忘太太，仍然孤身寡人。他指雖然太太臨終前，曾示意他再娶，但目前他仍然未有心理準備去迎接新戀情。為了讓自己不要繼續沉澱於悲傷，Kenji指自己將時間排得十分緊湊，除了首要陪伴女兒外，其他時間便是工作，再來便是運動。他亦以過來人身份寄予其他中年喪偶的同路人要勇於走出來，切勿將自己收埋，要把握當下，珍惜眼前人。

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記者：容惠玲