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【聖誕市集 】赤柱廣場12月辦澳洲聖誕市集　150個特色攤檔火辣辣慶祝節日

親子好去處 17:35 2023/10/31

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

赤柱廣場將於12月舉辦澳洲聖誕市集，設150個特色攤檔及遊戲。（相關機構圖片）

想過一個火辣辣聖誕節嗎？赤柱廣場將於12月9日起，一連三個周末及公眾假期於赤柱海濱，舉行澳洲「Chillmas by the Sea」聖誕市集，屆時將設超過150個聖誕精品、手作、美食及澳洲特產攤檔，讓市民感受南半球獨特的聖誕氣氛。

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除了各式各樣攤檔，現場亦設攤位遊戲及有澳洲特色的打卡位，市民可一試在「夏天」歡度聖誕。赤柱廣場將於活動期間，設免費穿梭巴士來往金鐘及筲箕灣，及渡輪往返香港仔碼頭。

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活動詳情：
赤柱廣場「Chillmas by the Sea」
日期：2023年12月9至10日、16至17日及23至26日（一連三個星期六、日及公眾假期，共８天）
時間：中午12時至下午8時
地點：赤柱廣場天幕廣場、公共空間及美利樓

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責任編輯:王明芳

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